5月這幾檔 ETF 發行成長衝 挺住關稅風暴、匯率海嘯

5月以來，金融市場除了持續川普關稅亂，還多了匯率變動及印巴衝突等事件干擾，金融市場動盪中，整體ETF規模萎縮逾2,700億，市面上已發行200多檔ETF中，僅27檔ETF出現發行張數持續成長，５月以來發行成長前五名ETF，成長率皆在3%水準以上：第一金優選非投債（00981B）發行成長7.96%、新光BBB投等債20＋（00970B） 發行成長5.23%、國泰US短期公債（00865B）發行成長4.94%、富邦歐洲（00709）發行成長4.36%，及野村日本動能高息（00972）發行成長3.97%。

觀察5月這波市場主要投資需求方向包括：月配息話題受到青睞的非投資等級債ETF，不受關稅戰影響走自己路的歐股，還有受惠巴菲特於波克夏股東會強調不會賣出的日股，反應投資話題、投資人配置需求持續火熱。

５月以來發行成長前十名ETF中，有兩檔為非投等債ETF，包括：第一金優選非投債（00981B）及群益優選非投等債（00953B），這兩檔同屬月配息債券ETF，也是5月份債券ETF年化配息率前兩名，按最新公告月配金額分別為0.072及0.07，依最新收盤價換算年化配息率分別為9.56%及9.12%，參與本月第一金優選非投債（00981B）除息最後買進日為5月20日，群益優選非投等債（00953B）則已在5月6日除息。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤指出，聯準會於本月再次暫停降息，反應持續對美國經濟環境正向看法，彭博美國非投資等級債券指數殖利率一度在4月份金融市場劇震、債券價格修正，指數殖利率攀升突破8.5%，近期金融市場波動略為放緩，指數殖利率回到7.8%，收益水準具備吸引力；且相較中長期殖利率均值7%至6%水準仍有下滑空間，加上最新利率期貨反應，市場預期今、明年聯準會降息空間，未來一旦降息可望引導殖利率下滑，也提供債券資本利得空間。

王心妤強調，今年在高波動環境下，高債息投資優於高股息，非投資等級債券投資吸引力、投資價值走揚，關稅干擾放緩後，非投資級債券可望持續發揮進可攻、退可守特性，現階段價格回檔後，也提供中長期投資者較佳進場投資時點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。