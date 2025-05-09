沒有00929可以換了！達人：7張0056轉11張00878…一套資金填息兩次？
＊原文發文時間為5月8日
我已經沒有00929可以換00878，都換完了。
為了提升我自己手上那一點點錢的效率，我開始打0056的主意（家裡2000W存股由陛下掌握，我不能動，我唯一的任務就是用自己手上400W的ETF養活我自己）。
0056已經填息，下次配是3個月後，轉即將除息的00878如何，能否拼同一套資金填息兩次？
昨天用電腦計算了0056跟00878的RSI，MACD，確定兩個的股價波動性和動能差不多（轉強但動能都很弱）。
然後我已經觀察一個多星期，0056跟00878實際漲跌幅度目前類似。
因此決定逐步換股，這次除息已填息的0056換即將除息的00878。
今日啟動，第一小批，7張0056換11張00878
◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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