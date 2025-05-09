6％以上殖利率暴增「高股息ETF」5月變主角？股添樂：00878、00944、00713回頭看報酬都不差

跌完我反而更敢買…高股息殖利率破6％ 這個時間點怎麼看台股？

四月那波震盪，對很多人來說可能是進入市場以來最大的一次「震撼教育」。我自己也是這樣一路看過來，看到許多成長股經過急殺後，價值蒸發，新進戶數卻還在「成長」，實在是另類諷刺。

不過這種時候，其實正是冷靜下來、觀察資金流向的好時點。我在節目裡一直強調：股市的反彈若碰到缺口區，那裡往往是前波套牢籌碼最密集的位置。像現在台股接近4月初的缺口，反彈想要一口氣突破的機率是相對低的。

我對後市的看法分成三條路線，主要變數在5月即將公布的半導體關稅政策。

如果這項政策落地後對台灣科技股影響太大，資金可能就會轉進防禦性標的。那什麼東西既防禦，又能穩穩賺現金流？答案就是高股息。

經過一波急殺 6%以上殖利率的股票變多了

這波修正完後，我重新檢視市場，發現一個很關鍵的變化：高殖利率股變多了。原本上市前300大的股票裡，殖利率能超過5%的不到20檔；但現在6%、甚至7%、8%的標的比比皆是。

尤其你如果往市值150名之後去找，會發現很多超跌的上櫃股，本來就營運穩健、只是流動性差一點。這類股票，之前被市場拋售得很深，但現在反彈力道也強，像我觀察的順達、致新、陽明，最近漲勢都不錯。

更重要的是，新台幣在升值。這其實是在暗示：資金開始回流台灣。外資現在不敢大舉買AI股，因為還在觀望關稅政策，但如果是高股息、跟關稅無關的金融或內需股，他們反而敢買。像中信金這種殖利率超過6%，又跟出口無關的標的，就很可能成為資金避風港。

高股息ETF換股潮將至 資金動能不容小覷

說到資金流，高股息ETF的整體規模我有觀察到一個數據：即使台股大跌，整體高股息ETF的總規模從去年底的1.55兆上升到現在的1.6兆。

換句話說，資金是在跌的時候進來，而不是跑掉。這些資金5、6月要開始換股，會造成一定程度的買盤或調節力道。我也觀察到：今年的高殖利率王是長榮沒錯，但已經有10檔ETF都持有他了，要再進一步成長的空間就比較有限。

反倒是一些市值中等、殖利率高，但過去少有ETF布局的個股，就很值得觀察。像是陽明、永信建、順達、致新、國產等等，目前被持有的ETF數量還不多，但殖利率表現相當好，搭配流動性改善、台幣升值，有望成為ETF新增成分股的潛力股。

如果不想吃豆腐 直接買ETF也是穩穩的選擇

如果你不想「吃豆腐」（搶短換股買盤），單純追求穩健現金流，我也認為直接投資高股息ETF是很不錯的策略。像我統整了今年1月到4月底的數據，大盤跌了12%，但高股息ETF像00713、00701都只跌個位數，甚至抗跌優於大盤。

而這些ETF如果你能在4月跌幅最深的時候進場，例如00878跌20%、00944跌20%、00713跌15%，現在回頭看，報酬也都不差。

總結來說，我對現在這個盤勢的看法是這樣的：

1.高股息殖利率拉高、進入甜蜜區間 2.新台幣升值，外資資金可能偏好高股息、防禦型標的 3.ETF換股季來臨，可能帶動結構性買盤 4.不想選股的話，直接買ETF也能搭上這波修正後的紅利

5月關鍵變數還沒落地，但高股息的投資邏輯已經慢慢浮現。比起追逐高成長，我覺得現在更該把握的是「可預期的現金流」與「穩定的資產回報」。別忘了，我們投資的目的，從來都不是為了炫耀，而是為了讓生活更穩定踏實。

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