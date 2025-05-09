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美英達成貿易協議 美股道瓊漲254點、那指上揚1.07%

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全球股票ETF 抗震優選

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
投信法人觀察S&P500 11大產業報酬表現，今年來類股輪動加速，建議透過全方位布局的全球股票ETF，抵禦市場波動。（路透）
投信法人觀察S&P500 11大產業報酬表現，今年來類股輪動加速，建議透過全方位布局的全球股票ETF，抵禦市場波動。（路透）

美國川普政府公布首個達成對等關稅協議的國家，加上有意撤銷先進AI晶片出口限制措施，推升美股四大指數翻揚。投信法人觀察S&P500 11大產業報酬表現，今年以來類股輪動加速，建議可透過全方位布局的全球股票ETF，抵禦市場波動。

根據統計，S&P500 11大產業第1季表現前三強為能源產業9.3%、醫療保健產業6.1%、核心消費4.6%；進入第2季，產業表現大風吹，報酬最佳前三名換成科技產業4.4%、公用事業產業2.3%、以及工業產業2.3%。

凱基全球菁英55（00926）ETF研究團隊表示，外在環境多重變數環伺，除了對等關稅落地影響仍在未定之天，匯率波動也持續升溫，不過觀察CNN恐懼貪婪指數，從4月初的極度恐懼到恐懼之間，回到中性或貪婪區間，反映相較於4月初時，目前市場情緒面並不悲觀，後續可持續觀察各國對等關稅談判進度。

展望下半年，受惠AI長線大趨勢不變，景氣能見度相對高的科技與通訊產業，將是重點觀察目標；具剛性需求支撐與內需導向的醫療保健與公用事業產業，受關稅戰影響相對小，也值得留意。

現階段在關稅與匯率多重影響交替下，產業輪動加速，後勢尚未明朗，市場波動愈小不易，各產業全方位布局的全球型股票ETF，可望透過全產業配置分散波動風險與區域風險，不失為抵禦市場波動的投資方向。

統一FANG+ ETF基金經理人林良一表示，美國4月非農就業數據符合預期，新增就業17.7萬人，失業率持平於4.2%，勞動市場穩健緩解市場對經濟放緩疑慮。另外，科技巨頭財報強勁（如微軟、Meta），及美中貿易談判可能重啟的多重利多激勵，投資人風險偏好回升，帶動近期美股反彈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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