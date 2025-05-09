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非投等債ETF 潛利十足

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

川普就任美國總統後，關稅政策引發動盪，投資人擔心將影響美國經濟前景，美國聯準會（Fed）今年降息前景不明。今年年初以來，美國長天期公債ETF買氣大受影響，資金轉到非投資等級債ETF及投資級公司債ETF，以獲取較高息收。

境內基金資訊觀測站統計，在2025年第1季，在最暢銷的十檔ETF中，只有一檔是債券ETF，與一年前高達八檔是債券ETF形成強烈對比，反映出投資人對於Fed的降息前景心懷疑慮。

川普的關稅政策反覆不定，市場對於Fed的預期大幅變動，美國10年期公債殖利率從去年9月中旬的低點3.65%，急速上揚到今年初的4.8%，又快速降到3月最低的4.1%。

在川普4月初宣布對等關稅當周，10年期公債殖利率更一度跌破4%。美國長天期公債價格大起大落，影響資金動能。

今年第1季，債券ETF吸金冠軍是群益優選非投等債（00953B），單季進帳213.8億元。這檔ETF去年8月成立以來，就頗受投資人歡迎，去年11月以來更是每月皆維持淨流入。

00953B追蹤ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，訴求是採用信用因子加權、排除CCC級公司債，強調月配息、低波動、高票面利率。

群益ESG投等債20+則是單季吸金亞軍，淨流入99億元。該檔ETF憑藉穩健績效與配息，深受投資人青睞，最新規模已來到2,222億元，在所有ETF中排第六，債券ETF則排第二，僅次於元大美債20年的2,355億元。

緊接著是凱基A級公司債，單季進帳96.4億元。這檔ETF去年7月成立以來，月月都是淨流入，最新規模來到248億元。

第1季銷售第四、五名分別為凱基美國非投等債、國泰10Y+金融債，單季吸金金額都超過40億元。

不過，美國長天期公債ETF則面臨資金持續流失。其中，元大美債20年第1季遭淨贖回119.5億元，國泰20年美債則失血69.1億元，為淨流出金額最多及次多的債券ETF，與去年不斷追募形成強烈對比。

Fed本月會議按兵不動，法人認為，Fed在6月降息機率仍高。目前不論是投資等級債或非投資等級債，殖利率仍有吸引力，市場震盪也出現逢低承接的機會。

投資人如果以領息為主要目的，可趁價格回檔時分批布局，逐步累積部位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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