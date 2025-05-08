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虛擬貨幣夯 台新證券推80檔海外虛擬資產ETF複委託交易

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台新證券8日宣布，即日起正式開放符合資格的專業投資人，透過複委託方式投資海外虛擬資產ETF，標的涵蓋比特幣等熱門虛擬資產，為高資產客戶提供更多元且靈活的資產配置選擇。

隨虛擬資產在全球投資市場持續升溫，相關ETF產品掛牌數量與成交量明顯攀升，顯示市場需求與關注度日益增強。

台新證券表示，目前提供超過80檔虛擬資產ETF交易標的，投資人得以在不持有虛擬貨幣的情況下，仍能參與虛擬貨幣投資，符合資格的客戶均可透過台新證券各大交易平台下單，包括網路、行動裝置APP及複委託通路，交易流程與現行美股複委託相同，操作簡便且安全。

此投資管道結合傳統金融體系的嚴謹監管與虛擬資產成長潛力，讓投資人能避開直接進入虛擬貨幣交易平台的風險，打造更便利且安全的投資管道。

鑒於虛擬資產ETF價格波動劇烈且商品屬性複雜，金管會規範投資人須具備專業資格，並要求證券商建立商品適合度評估制度。

台新證券強調，投資人除需為專業投資人外，交易前必須簽署風險預告書，並通過投資風險承受度評估，只有經評估為積極型且具備充分投資經驗與虛擬資產專業知識者，才可進行交易。

台新證券期許透過此次複委託虛擬資產ETF服務，為專業投資人開拓全新投資機會，展望未來，將持續強化商品布局與數位交易體驗，協助投資人靈活掌握全球市場脈動，優化資產配置效益，並致力營造健全且合規的投資環境。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台新

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