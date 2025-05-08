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台積電利多！金管會鬆綁ETF單一成分股30%限制

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會8日鬆綁台股ETF（指數股票型基金）指數成分股占該指數市值30%的限制，以目前全台僅一檔台積電（2330）占台股大盤市值逾30%來看，一旦鬆綁，將加大台股ETF加碼台積電的空間，可望帶動台積電新一波買盤、進而推升台股指數

金管會表示，考量近年我國科技產業發展快速，尤以半導體產業在全球市場已有舉足輕重地位，相關產業公司市值占大盤比重亦持續升高，為提升指數股票型基金（ETF）的投資彈性，金鬆綁成分股票占指數市值比重30%上限規定。

金管會表示，經參考學界及業界對於指數股票型基金投資實務的建議，已同意臺灣證券交易所修正「認可指數股票型基金之發行人及標的指數資格應行注意事項」第3條，修正後指數成分僅包含國內上市上櫃的股票，其成分股票所占指數市值比重上限，可以由現行30%提高至該股票占臺灣證券交易所發行量加權股價指數的比重，但仍應受累計前五大成分比重不得超過65%的限制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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