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30檔台積電ETF利多 金管會宣布取消ETF單一成分股不得超過30%限制

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
30檔台積電ETF大利多 ，金管會宣布取消ETF的單一成分股不得超過30%限制。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2025-05-02，數位典藏序號：20250417071312470】
30檔台積電ETF大利多 ，金管會宣布取消ETF的單一成分股不得超過30%限制。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2025-05-02，數位典藏序號：20250417071312470】

金管會今日宣布放寬台股ETF（指數型股票基金）的指數成分股上限的限制，從現行的30%，大幅放寬到該股票市值占大盤市值的比重，由於目前台股僅台積電有超過30%，因此該鬆綁被市場視為特別為投信業者解決ETF裡的台積電成分股超過30%的問題，也被視同為ETF投資台積電的大利多。

證期局說明，倘若不解禁，將使得市值型的ETF碰到台積電這種配比一旦超過30%的情況時，將面臨採完全複製指數的障礙，因此這次特別鬆綁法規，以開放讓市值型的ETF可以完全複製指數。

證期局副局長高晶萍也說明，除了市值型，其他所有被動式ETF都可使用，至於共同基金或其他主動式ETF，證期局則先不開放，但也將研議是否比照放寬。

高晶萍也強調，儘管鬆綁30%的規定，但仍必須受到前五大成分股占比，不可超過這五大成分股占市值比重65%的限制。

證期局之所以要修改規定，主要在於台積電在台灣股市的權重太大，倘若不修改，就會造成業者所發行相關有台積電成分的ETF難以完全複製指數，等於讓投資人依照大盤指數該賺的反而沒辦法如數賺到。

至於0050則不會適用到該規定，高晶萍說明，因為0050是在證交所92年9月8日發布指數編製規定時，就目前已發行，有14家投信所發行共計30檔和台積電有關的ETF，都可受惠，規模9600億元，未來ETF的投資運用也會更有彈性。

至於成分股占指數的上限，先前台灣規定是30%，高晶萍指出，其他國家也有類似規定，例如，歐盟則是若可證明該股票在市場上有重要主導地位，最高可到35%，美國和南韓也都是30%

高晶萍表示，證期局核定、交易所公告之後即可適用，最晚下周可上路，目前所有台股成分股市值占大盤比重，只有台積電超過30%，占大盤市值為36%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台積電 台股

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