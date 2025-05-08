00905是誰？ETF反彈王誕生：20％多亮眼漲幅超越大盤！

台股自4月9日低點反彈以來，表現強勁，加權指數已上漲18.12%。究竟哪些ETF最適合追漲？觀察成立滿一年的ETF產品中，前十大漲幅全數優於大盤表現，其中更不乏適合小資族布局的商品。

統計顯示，排名第一的富邦臺灣Smart ETF(00905)，不僅交出20.53%的亮眼漲幅，12.33元的親民價格更讓小資族也能輕鬆參與市場漲勢。

4月9日低點以來 近1個月漲幅前10強

備註：統計成立滿1年ETF、市值型與高息型ETF 資料來源：CMoney 資料日期：2025.04.09-2025.05.08

緊追在後的元大台灣價值高息ETF (00940)以19.16%的漲幅位居第三，8.77元的價格同樣具備投資親和力。第四名大華優利高填息30ETF (00918)則以19.05%的漲幅展現高息策略的吸引力，價格門檻約21.25元。

值得注意的是，ESG永續投資概念持續發燒，元大臺灣ESG永續ETF(00850)交出18.87%的優異成績。而受益人數眾多的國泰台灣領袖50ETF (00922)、元大MSCI台灣ETF(006203)、富邦台50 ETF(006208)，漲幅也都突破18%，永豐臺灣加權ETF (006204)及兆豐永續高息等權ETF(00932)的漲幅也都優於大盤18.12%，顯示多元投資策略在此波反彈行情中皆有亮眼表現。

投資專家表示，對於想要掌握台股反彈行情的投資人來說，單價12.33元的00905、00940不失為明智之選。不僅追蹤大盤能力強，低於15元的價格更方便投資人靈活調整部位，特別適合預算有限但不想錯過市場漲勢的小資族。

專家同時提醒，本次績效統計皆為成立滿一年的ETF產品，具有完整的市場表現參考價值。建議投資人可依據自身資金規模及風險承受度，選擇合適的ETF商品進場，參與台股上漲行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。