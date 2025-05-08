0050、009803、009804怎麼選？法人建議小資族可先看這檔

近期台股受外資匯出與國際變數干擾，新台幣匯率一度看到28字頭，過快的升值令投資人信心動搖。不過法人觀察指出，在市場修正之際，市值型ETF依舊是許多長線投資人穩定佈局的重要工具。尤其是在價格、波動與持股分散機制上更為平衡的ETF，更容易吸引保守、穩健投資人與小資族的青睞。政大商學院副院長周冠男教授表示ETF原始發行的動機是為了獲取分散跟長期的投資效益。研究顯示各種投資策略短期有可能打敗大盤指數，但長期幾乎都顯著的落後大盤。

目前市場上主要四檔市值型ETF，包括元大台灣卓越50（0050）、富邦台灣采吉50(006208)、保德信市值動能50（009803）以及聯邦台灣精彩50（009804）。根據5月6日收盤價，四檔ETF價格分別為171.95元、100.15元、9.10元及10.42元。當日漲跌分別為-0.55%、-0.55%、-0.22%、-0.19%。

0050與006208為最具歷史代表性市值型ETF，追蹤台灣50指數，成分股完整反映台股市值結構，具高度代表性。不過也因台積電權重接近六成，表現容易受到個股影響，近年波動幅度相對明顯。法人表示，對於看好台積電成長潛力的投資人，0050仍是不少積極型投資者的首選工具。

009803採「市值動能」雙因子設計，兼顧市值規模與短中期股價動能。其指數中台積電權重控制於三成以下，同時納入具上漲趨勢的個股。不過在市場反轉或高波動期間，報酬表現亦可能較劇烈，適合能接受短期震盪、追求策略性因子投資的族群。

009804追蹤台灣50權重上限30%指數，與0050和006208成分股一樣，但設有單一權重上限，降低集中風險。台積電權重約30%，聯發科約8%，配置更趨均衡。近年在震盪行情中表現抗跌，且價格約10元左右，提供不少小額投資人定期定額布局選擇。

法人指出，009804最大的特色，在於其追蹤的「台灣50權重上限30%指數」設有單一個股權重上限，能有效壓低台積電等權值股的集中度，避免單一股票波動過大對整體指數表現造成過度干擾。尤其在新台幣狂升造成的市場擾動，該機制降低盤中或長期波動度的機會大。與傳統台灣50指數台積電超過五成的比重相比，009804大幅降至三成，且按權重分配於其他權值股，使得整體配置更為平衡。

法人建議，市值型ETF代表的是台灣最具代表性的企業群體，臺灣50指數產品相對是投資人熟悉與喜愛的優先選擇。長期具備成長優勢，是退休金與教育基金等長期投資目標的重要配置工具。若已經持有一定比例台積電的投資人，希望避免個股風險過度集中，採取更穩健的資產配置策略，若想以低價切入門檻與平衡機制，009804或許是適合當前時局的小資投資人之選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。