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為什麼殖利率沒動…美債ETF卻大跌？伊森：關鍵在匯率、折價、情緒

聯合新聞網／ 投資伊森
美債示意圖。路透
美債示意圖。路透

這幾天，相信讀者除了觀察到台幣匯率爆升，部分概念股受惠受害外，最讓人懊惱的，就是美債ETF到底發生什麼事？怎麼突然開始暴跌？是殖利率狂升導致的嗎？還是有其他原因？伊森拆成4點分析給大家聽。

1.台幣急升帶來直接匯損

資料來源：tradingview
資料來源：tradingview

首先，我們可以很明確的說明，這次台灣的美債ETF爆跌，根本原因與美債殖利率的漲跌關係不大，從上圖我們將同樣追蹤20年國債的台灣ETF 00679B、00687B與美國的TLT做比較，可以看到，這幾天就是單方面的台灣ETF爆跌，實際上美國那邊風平浪靜。

光是從5月2日到5月5日，新台幣對美元兩日狂升 9.2%，這已經把台幣匯率拉回 29元附近的大關。

而台灣發行的大部分美債 ETF（00679B、00696B）都是「未避險、以台幣計價」。美元資產換算回台幣淨值時，台幣一升、淨值就同步縮水。

台幣這波升幅 ≒ 美債 ETF 的兩日跌幅（9.26%），所以你看到殖利率沒什麼動、價格卻「瞬間少了一大塊」。

2.市場殺到「折價」　價格比淨值還低

5月5日，元大美債20年（00679B）市價25.57元，但官方淨值26.78元，折價率達4.5%；等於除了匯損，還被「恐慌賣壓」硬生生多砍了快要約1%。而折價出現的主因：

1.投資人集中出逃，券商來不及申贖

2.長天期美債 ETF 交易量突然暴增，價差（Bid/Ask）拉寬

3.「還會再升值嗎？」的心理恐懼，自我強化賣壓

3.避險成本+指數結算延遲

這類 ETF 每天傍晚才用 Bloomberg / ICE 的報價去更新 淨值；如果盤中台幣再飆，價格會先反映，淨值隔天才追上，短暫放大了折溢價。

結果來說，若要純粹追求降息週期的美債價差，不想賭匯率，台灣少數「新台幣避險級別」債券基金，或直接買美元計價的美債 ETF（如 TLT、IEF）放在海外券商才是比較好的做法，或是抱持著U概念，完全只看美金計價，但這對一般投資人來說可能會很辛苦。

4.不是殖利率完全沒變 只是變化小到被匯率蓋過

資料來源：財經M平方
資料來源：財經M平方

從4 月以來，10Y 美債殖利率在 4.50 %±0.1 % 區間整理，我們可以看到接近這兩天的紅框價格，波動更是小到可以忽略，和台幣動輒 3 %、5%在噴的狀況，債券殖利率的升幅幾乎被「匯率」淹掉。

台幣升值已成事實 接下來呢？

不過，既然因為匯率已經發生大事，接下來的重點觀察，不是看升了多少，而是要看這波升值的「延續性」與「傳導路徑」會不會開始擴散到實體經濟與市場情緒，以下提供簡易的觀察點，讓讀者可以做判斷，我們後續也會追蹤相關資訊的變化，提供給讀者參考。

而近期最重要的影響，一定就是週四的聯準會利率會議，他們的動向將會是美元是否繼續弱勢的關鍵，以下伊森也整理了相關資訊提供給投資人參考。

OMC會議結束後：鮑哥說不急就是不急

簡單來說，記者會有三點重要的內容，以下伊森做成表格提供給讀者參考，簡單來說「老大哥雖然沒有動作，但老大哥一直在看著你」。

記者會6大亮點

1. 通膨降不少，但離 2 % 目標還有距離。

2. 現行利率水準足以應對經濟變化，短期內可以「先觀察」。

3. 鮑爾重申「勞動市場不是通膨主因」，把矛頭指向供給面。

4. 加徵關稅衝擊遠大於預期；若規模、時間拉長，可能同時推高通膨、壓低就業。

5. 關稅帶來的通膨能否被抑制，取決於其「範圍、持續時間與通膨預期」。

6. Fed 有「等待更多確定性」的本錢，但若風險擴大，也會迅速行動。

但若聯準會延後降息或強調「繼續數據為王按兵不動」，熱錢也可能會暫時退潮，台幣則反轉整理。

想知道更多產業與經濟趨勢？歡迎訂閱伊森的頻道：投資伊森

◎已獲得投資伊森授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00679B元大美債20年 實體經濟 投資人 美債 避險

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