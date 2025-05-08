大推00878…擁「3關鍵原則」不會買錯！超馬芭樂曝：高股息ETF怎麼選

「國民ETF」國泰永續高股息（00878）公布配息0.47元，歷經股災後年化配息率仍逾9%以上，穩健配息深受投資人青睞。投資達人「超馬芭樂」也在臉書分享優質高股息ETF的「3大關鍵原則」，直言風險分散、對抗震盪的底氣、永續經營的選股政策都相當重要，「只要上述條件都能兼備，優質的高股息ETF就是面對震盪行情的有力支持！」

超馬芭樂在臉書以「優質高股息ETF，是面對震盪行情的有力支持」為題，表示2025開年以來，台股就迎來川普風暴的衝擊而劇烈下挫，高股息ETF展現出抗跌韌性，成為投資人避風港，確立在現代投資組合中的核心地位。事實上，優質高股息ETF「進可攻、退可守」的特質，正是當前高波動市場環境中最需要的投資特性。不過，一定也有很多投資人覺得納悶，為什麼別人的高股息ETF總是比較好？其實只要把握3大關鍵原則，就能挑到優質的高股息ETF。

關鍵一、名符其實的風險分散與均衡配置

超馬芭樂指出，ETF是根據合理的選股標準而持有多檔個股的金融商品，但持有30檔個股未必就是「風險分散」，因30顆蛋不該放在同一個籃子，但若30個籃子是「1顆鴕鳥蛋+29顆鵪鶉蛋」的不均衡配置，其實更像是風險集中了。因此，評估高股息ETF時，要檢視其「持股均衡」，非重壓某些個股。

二是有「布局長期基本面穩定的族群」，而非過度追逐短線熱門股，就像00878持股比重均衡，AI概念股不缺之外，長期基本面穩定的電信股與金融股更是基本配備，能成為媽媽股民們喜歡的高股息ETF非常合理，也是優質高股息ETF該有的架構。

關鍵二、對抗震盪的底氣與實力

超馬芭樂舉例00878成分股當中，中華電近5年的平均現金殖利率是還不錯的3.7%，但為何投資人還要拐彎委託高股息ETF去買中華電？原因就是期待更好的現金殖利率。高股息提供股利所得外，還有收益平準金與資本利得可以挹注，故評估高股息ETF時除了要看它的合理配息（本身領到的現金股利），也要檢視它維持高配息的實力（潛在資本利得），就像00878便是兩者兼備的標的。

關鍵三、永續經營的選股政策和產業結構

超馬芭樂舉例，民眾去市場買蘿蔔，通常會要老闆送點蔥薑蒜，不過若無論價格有多貴都要老闆送，妥當嗎？剛開始一定很高興，甚至會期待送越多越好，不過基於永續經營的角度，他反而不樂見這種不合理的狀況，投資高股息ETF也是如此。

超馬芭樂說明，對投資人而言，當然希望領息越多越好，但既然投資高股息ETF的初衷並不是一下子，也不是一陣子，目標是一輩子，那麼只要高股息ETF能提供安心的好股息，即現金殖利率維持6%~8%的水準，其實就是非常優質的好標的了，現金殖利率超過10%甚至15%的不合理的狀況一定會逐漸調整。

過程中要更嚴格地檢視其體質，如同「本來吃大魚大肉的人，之所以改吃清淡食物，是因為口袋沒錢了，還是注意養身了，兩者完全不一樣，對吧？」00878的底氣與實力都夠，配息金額的微調是健康的調整，而非潛在資本利得已然不足的不得不調整，這才是優質高股息ETF該有的股利政策，也是投資人應該繼續持有與更該逢低加碼的關鍵。

超馬芭樂總結，2025年的台股，甚至在川普卸任之前的台股，激烈的震盪跟起伏其實很正常，這種時候剛好就是檢視手中高股息ETF的好時機，除了預估現金殖利率能否維持在6%~8%、持股結構是否夠均衡、配備長期安心配息的電信股與金融股，都是審視標準。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。