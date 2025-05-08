美元不可能無限貶值下去…預估回到30至31左右！小童：就是川普推動的政策完全在預期內

嗨大家好，我是小童。

最近有蠻多網友會私訊問我美元後續該怎麼看？會貶值到多少？要不要趕快賣掉？以及美債ETF會不會因為美元貶值而受到影響？那今天我們就來針對這個問題，跟大家分享我的看法吧！

美元短線會貶值？我認為是大機率事件，而且完全在預期之內。為什麼呢？

川普目前正計畫「美國製造」政策，試圖改變對各國的貿易差額，希望增加美國出口。那要提升出口競爭力，匯率該怎麼走最有利？

答案是：降低貨幣價值

經濟學基礎告訴我們：貨幣越強有利進口，貨幣越弱有利出口。因此，為了實現出口導向政策，我相信適度讓美元貶值，是川普政府的策略之一。

2.利率與套利：錢會往高利率國家流

如果美國開始降息，美元需求自然下滑。美國目前正討論降息議題，甚至四月起放緩縮表，也就是不那麼快回收美元，市場上的美元供給將增加，形成壓力，導致美元走弱。

但這同時也有另一面：放緩縮表會讓資金壓力減輕，對美債來說是一大利多。當聯準會減緩出售資產、降低到期債券再投資壓力，債券價格自然有支撐。

此外，市場預估降息區間來到3.5%，目前是4.5%，代表還有1%的空間，也支撐美債的回溫。

匯損問題：擔心美元貶值就不能買債？

如果你是長期投資避險目的，那麼隨著時間拉長，本金成本自然會平均。美元也不可能一夕之間貶值10%，而你大多是為了領息，不是為了短線炒匯。

目前多數債券市價低於淨值，又有降息、放緩縮表等背景，現在回到相對低點不買，何時才要買？

若你百分之百只求價差，那我可能會建議你改投股票市場。但若你是為了現金流與穩定資產配置，債券仍然是一個不錯的選擇。

美元會貶到哪？我預估在30～31附近

有人問我：美元會不會貶到1:10？我認為機率99%不會發生。

如果美元真的貶到這種程度，全球經濟都會受影響，這樣的修正反而沒有貿易意義。合理推測的修正範圍，我認為是回到30～31左右，與美國利率降到3.5%相對應。

就算最壞打算，從33貶到27～28，也只是回跌15%。你會為了這15%，放棄未來投資美股可能的30%、50%，甚至翻倍報酬嗎？

美元走弱反而可能帶動美股上漲

歷史經驗告訴我們：美元指數走弱時，美股有機會迎來上漲。市值型商品如台股、美股近幾個月回檔了20～30%，正是一個進可攻、退可守的位置。

我也在四月初恐慌之際分享了抄底布局時機，雖然目前看起來不是大賺，但進場點漂亮。

最後的提醒：如果你不擅長從價量找反轉，那就從基本面與數據分析來做投資決策，而不是跟著恐慌與媒體起舞。這才是對自己負責任的方式！

總結

美元短期偏弱，但美債、美股仍值得期待，投資人不需太過擔心手上持有的債券。你多數是為了領息，那麼拉回時更應該把握加碼機會。除非你是百分百做價差，不然根本無需因為匯率波動而清倉。

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