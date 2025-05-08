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00910 ETF 瞄準太空預算重分配 聚焦火星計畫、月球探索

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第一金太空衛星ETF（00910）前十大成份股。（資料來源：第一金投信官網）
第一金太空衛星ETF（00910）前十大成份股。（資料來源：第一金投信官網）

美國總統川普在最新公布的2026年預算草案，大幅調整航太預算分配，資源可望更聚焦於具備成本效益的商業火箭系統發展，太空衛星相關標的經歷3、4月股價整理期，受惠太空預算分配重啟漲勢，第一金太空衛星ETF（00910）前十大成分標的有七檔太空重點業務在商業火箭製造、太空元件及航空技術開發等領域，提供台灣投資人參與純太空商機，更容易入手的投資工具。

根據美國白宮發佈2026年度聯邦預算草案及SPACEFLIGHT NOW分析內容整理，2026年度美國預算草案削減美國國家航空暨太空總署（NASA）高達60億美元的預算，佔其年度預算的24%，過去NASA預算偏重在科學及氣候、繞月太空站等計畫，新的預算重心鎖定載人登月及火星任務等領域，運用更廣泛的商業火箭系統商技術。

第一金太空衛星ETF（00910）是全台純度最高的太空概念ETF，目前前十大成份股中，太空重點業務如：Satellogic（5.63%）主要在發展全球防衛系統，提供AI驅動衛星影像監控應用；三菱重工（4.03%）主要在發展火箭製造，協助美國將人送上月球等任務；Avio（4.02%）及火箭實驗室（3.99%）也是聚焦火箭製造；Astronics（3.94%）則在發展太空元件製造領域；MDA Space（3.56%）則在發展太空站機器人技術發展及低軌衛星等。

美國太空預算調整方案帶動太空相關類股出現反彈，第一金太空衛星ETF 追蹤太空衛星純度最高的Solactive太空衛星指數投資，Solactive指數資料顯示，太空衛星指數在今年2月間創高後回檔，最大修正幅度達25%，近期已由低檔反彈近20%，川普交易、太空政策再次點燃太空衛星投資議題，前五大個股為例，過去一個月反彈幅度在一成至五成間，太空衛星標的重返多頭趨勢可期。

Solactive太空衛星指數囊括30檔太空衛星關鍵企業個股，成份股採均權配置，每半年（2月、8月）調整成分股權重，投資涵蓋四主軸：衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星和航太零件，及太空旅遊與探索等；主要投資國家為美加、歐洲、日本、台灣等地。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

太空 美國

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