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ETF 00663L 將分割「1拆7」 6月11日新受益憑證上市買賣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，國泰投信經理的國泰臺灣加權正2（00663L）4月21日受益人大會通過該基金進行分割，國泰投信並於2025年5月2日向證交所申請辦理分割作業。

證交所表示，該基金受益憑證單位數分割比率為7（分割後受益權單位數:分割前受益權單位數=7:1），即投資人原如持有1個受益權單位者，於分割後將換發為持有7個受益權單位。

因應分割作業，該受益憑證將於2025年5月28日進行信用交易最後回補，自6月4日起至6月10日停止在市場買賣，自6月6日起至6月10日停止受益人名簿記載變更，並將以6月11日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國泰 證交所

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