ETF 00663L 將分割「1拆7」 6月11日新受益憑證上市買賣

近年全球主要資產輪番創高，從美股、日股、台股一路延燒到比特幣、黃金、房地產，連一度低迷的陸港股都曾短暫回神。但在這波資產榮景中，唯獨債券、尤其是長天期債券，遲遲未迎來漲勢。對此，有網友直言：「債券長債是不是也該輪到我們發威了？」

2025-05-08 09:32