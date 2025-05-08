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00713、00878帳面虧損怎辦？阿愷「沒啥好怕」：長期持有、穩定配息的ETF

聯合新聞網／ 阿愷存股
台股示意圖。余承翰／攝影
台股示意圖。余承翰／攝影

最近收到不少私訊，有人問：「00713、00878帳面虧損怎麼辦？」

其實，對於長期持有、穩定配息的ETF，我認為根本沒什麼好怕的。

會怕，代表你對自己買的持股沒信心。

而且，很多人常犯的錯誤就是...

用短線的眼光看待長線的標的

你今天買的是高股息ETF，不是飆股。它不是讓你短期翻倍，而是幫你每季穩定收租金。

阿愷說過，高股息ETF對我來說就是「不動產在收租」。帳面漲跌只是短期波動，重點是配息能不能穩定配息。

股價終究會回歸淨值，那些前五大規模的ETF，都是幾千億等級的「巨獸」。

ETF是「一籃子股票」，不像單一個股會暴漲暴跌。要整籃股票一起下市，基本上機率極低。就算其中某家公司退場，對整體ETF的影響也有限。

記得，投資的底氣，不是別人說什麼，而是你對標的的了解有多深。

時間會還你公道，前提是你撐得住、看得懂、拿得久。

長期來看，選對工具、選對標的、相信自己的判斷，比什麼都重要。

◎本文內容已獲 阿愷存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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