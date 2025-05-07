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美股ETF逢低可加碼 科技股受惠產業正向趨勢

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
美股ETF 逢低可加碼（路透）
美股ETF 逢低可加碼（路透）

美國總統川普對等關稅政策4月震撼全球股市，那斯達克指數跟著落難，但不過數日迅速反彈，4月最終逆轉情勢以紅棒做收。投信法人表示，美國科技股長期受惠產業正向趨勢，投資人可持續定期定額，甚至是重挫時加碼美股ETF。

法人指出，川普對等關稅政策的宣布，讓市場擔憂供應鏈斷裂與成本上升，導致全球股市重挫。然而隨著政策轉彎，股市也迅速反彈，其中那斯達克指數4月月線更收紅，顯示市場對科技龍頭的信心未被動搖。觀察微軟與Meta等科技巨頭近期公布的財報，營收與獲利皆優於預期，尤其是對人工智慧（AI）、雲端等業務營運展望保持正向看法，凸顯科技巨頭的創新能力與強大現金流，在關稅壓力下仍能靈活應對。

永豐美國500大（00858）經理人陳沛瑩表示，美國總統川普高舉關稅談判、削減開支等大旗，最終目的是改善美國財政結構，降低美國債務，有利美國長期向上發展，此外，美國是全球創新主要推動者，引領全球創新變革，Bloomberg數據顯示2025及2026年，美國S&P 500企業獲利預估依舊可保持雙位數成長，可見美國企業獲利具高成長潛力，投資人可逢低入市。

中信NASDAQ ETF經理人王建武也認為，雖然美股近期仍受諸多不確定性處於震盪走勢，但科技巨頭財務仍穩健，且受惠於人工智慧（AI）技術的長期普及性，顯示當前市場遠非泡沫化。目前市場震盪多來自投資人信心不足，非基本面惡化，以成分股多為科技巨擘的Nasdaq 100指數為例，從輝達的AI晶片到亞馬遜的雲端服務，具備抵禦經濟逆風的護城河。

更重要的是美股估值已顯著回調，當前龍頭企業的評價並未過度膨脹，市場低迷正是布局優質資產的黃金時機。

綜觀台股市場，現有兩檔追蹤Nasdaq 100指數的美股ETF，一個是富邦NASDAQ，另一檔是中信NASDAQ，主要差別在經保費、配息與否。中信NASDAQ經保費較低，目前股價也較低，入手以及持有成本較低；至於配息方面，富邦NASDAQ不配息，中信NASDAQ採年配息，投資人可根據是否想長期參與成長股資本利得增長機會，或是想透過配息部分獲利了結，來挑選適合的ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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