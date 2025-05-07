黃金ETF 吸引避險買盤

黑天鵝事件、地緣政治頻傳，避險需求推升金價，短暫回檔的金價，本周再度反彈。投信法人表示，2020年新冠疫情期間，黃金ETF報酬率達24.8%，大勝全球債市與全球股市的報酬，在金融市場動盪時，可建立跨資產、跨標的投資組合以分散風險。

黃金ETF除了在新冠疫情期間表現亮眼，在2022年至2023年美國通膨上升期間，黃金ETF報酬率達近12%，同樣表現亮眼。

台新收益領航多重資產基金經理人謝夢蘭表示，川普1.0各類資產輪動表現，但川普2.0美國科技股一枝獨秀情況不再，而是類股或國家輪動，所以投資機會可能會更為全面性，中、日、台等地的亞洲股市也將有表現機會，採多重資產基金布局策略，可掌握不同資產輪動行情。

謝夢蘭指出，在不確定性提升下，投資首重跟著川普MAGA（讓美國再次偉大）方向，以美國優先、多元分散為主。至於另類資產如黃金ETF、REITs、租賃公司、基礎建設公司等價值，不在於追逐最高的報酬，而在於其獨特的投資效益，例如具有穩定現金流、對抗通膨、股債低相關性、長期合約、抵抗經濟周期循環等特性，靈活運用可為多重資產組合加分。

富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金ETF持倉量回升等因素支持下，近期金價相對強勢，即使後續回檔，預計下檔有強力支撐。長線來看，市場震盪將使資金持續流向黃金，整體環境對黃金有利，未來金價可望再創高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。