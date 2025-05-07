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外資4天買超926億元！反一ETF 3天敲進9.2萬張 績優黑馬竄出

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
5月7日外資買超前10大個股。資料來源：證交所
5月7日外資買超前10大個股。資料來源：證交所

台股7日由台積電（2330）、友達（2409）、群創（3481）等權值巨頭拉尾，集中市場指數甩尾收高23.9點、報20,546.49點，險險守住5日線，總成交值續降至2,702.27億元，三大法人買超8.69億元。其中，外資續敲進136.45億元、為連續第四天買超，累計已買超926.13億元。

統計外資買賣超個股前10名，元大台灣50反1（00632R）蟬聯冠軍寶座、續買超36,006張，連3天已買超達92,209張；此外，壽險股占6位仍為最多數；另，群創6日遭小幅調節1,793張後，7日又反手回補近1.6萬張；統一實（9907）也挾績優題材獲敲進1.2萬餘張、且已連5天買超。

賣超個股上，元大金（2885）、富邦金（2881）分別調節1.2萬張與1萬餘張，分列賣超前兩大個股。

觀察三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）續敲進136.45億元、為連續第四天買超，合計買超926.13億元；投信再度轉賣超27.81億元；自營商賣超（合計）99.95億元，為連7日賣超，其中自營商（自行買賣）賣超34.94億元、自營商（避險）賣超65.01億元。

法人指出，近期台股面臨多重外在變數影響，其中新台幣匯率波動、美國即將公布的半導體關稅政策，以及聯準會的利率決策會議（5/7-5/8），均成為市場關注焦點。市場目前態度偏向保守，地緣政治風險升高，也進一步影響股市走向。惟隨著5月進入上市櫃公司股東會旺季，市場資金活絡，軋空單與軋空手行情仍有機會展開，在多空交錯的環境下，應保持謹慎，避免追高殺低，以穩健策略因應可能的波動。

5月7日外資賣超前10大個股。資料來源：證交所
5月7日外資賣超前10大個股。資料來源：證交所

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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