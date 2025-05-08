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他怨「連陸港股都漲了」 債券ETF何時發威？網曝時機：等美元走弱

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇債券ETF走勢。本報資料照片
網友好奇債券ETF走勢。本報資料照片

近年全球主要資產輪番創高，從美股、日股、台股一路延燒到比特幣、黃金、房地產，連一度低迷的陸港股都曾短暫回神。但在這波資產榮景中，唯獨債券、尤其是長天期債券，遲遲未迎來漲勢。對此，有網友直言：「債券長債是不是也該輪到我們發威了？」

一名網友PTT發文指出，五年來全球股市與高風險資產頻創新高，但長債ETF卻像被遺忘的角落，「是不是哪天就會突然大漲？」此話一出，引發大量投資人共鳴與反諷留言，有人笑稱「八小時夢裡都漲」，也有人說「等川普不發瘋」、「等你賣光我就進場」。

長期關注債券市場的投資人普遍認為，影響長債價格的核心關鍵仍在「利率走勢」與「經濟預期」。多位網友指出，美債若要出現大漲，前提通常是經濟衰退、聯準會啟動降息，或市場資金避險需求暴增。有人直言：「等到短債利率下降、美元走弱，長債才會開始上漲。」

但也有不少人對長債持悲觀看法。有人認為目前「無複利、價格下跌、流動性又差」，買進長債等於「鎖死資金、被割韭菜」。更有資深網友分析：「過去買長債賺的是降息趨勢紅利，但現在美國經濟數據持穩、AI題材帶動股市氣氛火熱，根本不適合做多債市。」

此外，川普可能重返白宮也成為部分網友關注焦點。有投資人認為其施政風格反覆、傾向財政擴張，若配合印鈔與大規模發債，只會導致債券價格進一步承壓。甚至有人開玩笑說：「TLT真正會漲，是等到哲哲與投資網紅都出清、業配消失之後。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF PTT TLT 台股 川普 經濟衰退 長天期債券 韭菜

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