大陸穩經濟推動內需大循環 永豐投信：順應AI趨勢風潮布局陸股標的

永豐中國科技50大ETF（00887）經理人林永祥表示，該檔基金是專注大陸科技股的ETF，符合大陸增強科技自主的政策，切合大陸要走自己AI發展路徑中，並擴大AI硬體市場規模，提高演算法運用在百工百業的方針。投資人可選擇ETF來分散單一個股風險，以00887為例，一次就能涵蓋五十檔個股，參與大陸科技股的投資契機，順應AI趨勢風潮，適合投資人作為布局大陸投資標的。

貿易戰衝擊下，中國國家發展改革委員會4月28日宣布，提出穩就業、穩經濟的新政策，根據經濟形勢變化及時出台增量儲備政策。措施涉及支持就業、穩外貿、促消費、有效投資、穩定股市房市五大方向。出台實施將對中國大陸經濟形成有力支撐。大部分刺激政策預計在6月底前推出，無論川普如何出牌，大陸都有充分準備面對。

中國國家發改委表示，大陸具有豐富的政策儲備和充分的政策空間。創設新的結構性貨幣政策工具，圍繞「穩就業、穩增長」重點領域精準加力，做好金融體系上的支持。

中央匯金國家隊2025年第1季度布局，關注大陸金融市場下檔風險，從原本以滬深300四大ETF為主，投資持股範圍也進一步擴大，涵蓋中證1000ETF、創業板ETF、科創板ETF等，累積投入金額超過人民幣1兆元，預計持續增持投資部位。

大陸關鍵人工智慧晶片公司寒武紀科技2025年第1季報告發布財報，公司實現營業收入人民幣11.11億元，去(2024)年同期營收僅為人民幣0.26億元，同比增42倍。同時寒武紀揭露2025年第1季存貨為人民幣27.55億元，較2024年末人民幣17.74億元增長5成。在財報中強調，目前行業內少數全面系統掌握了智慧晶片、基礎系統軟體研發和產品化核心技術的企業之一，這也是寒武紀能在激烈競爭中保持優勢的關鍵因素。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。