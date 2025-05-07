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元大證推「ETF存股計畫」抽星宇商務艙機票 再送手續費抵用金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大證券鼓勵新開戶定期定額、長期累積ETF資產，把握長線分批布局機會。（元大金控/提供）
元大證券鼓勵新開戶定期定額、長期累積ETF資產，把握長線分批布局機會。（元大金控/提供）

美國關稅戰衝擊全球股市，在風險與機會併存的時機，許多投資人把握長線分批布局，透過ETF定期定額或盤中零股，小額投資打造具備韌性的投資規劃。元大證券為支持投資人長期投資，放大存股績效，即日起重磅推出台股ETF「存股計畫」，投資人除了可以透過投資先生APP設定存股目標、查詢報酬外，達成ETF投資成就最高還可領1,600元台股電子交易手續費抵用金，以及抽星宇商務艙日本雙人來回機票等多項豪禮。

「存股計畫」是元大證券為年輕小資族所設置的低門檻投資獎勵活動，讓投資人可以一邊存台股ETF，一邊拿手續費優惠、抽豪禮，進而透過ETF存出長期報酬，實現生活目標。只要在2025年12月31日前新開立證券帳戶，即贈送300元台股電子交易手續費抵用金，首次台股定期定額連續成功扣款3個月可再領300元手續費抵用金；同時，交易台股ETF每達新台幣10萬元再領100元手續費抵用金(最高可領1,000元)。不只如此，活動期間內交易台股ETF還能累計抽獎機會，整年最高可獲得90次抽獎機會，活動豪禮將分三期抽出，獎項豐富，包含全台五星萬元住宿券、最新任天堂Switch 、Dyson智能吹風機等。

為了降低年輕世代的投資門檻，元大證券配合存股計畫，特別在投資先生APP上建置「存股獎勵」專區，幫助投資人可以隨時了解「存股獎勵」的達成進度、查看台股ETF庫存的每月損益與配息，還可以透過試算功能設定「投資計畫」，找到自己適合的投資標的，輕鬆養成長期投資的好習慣。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

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