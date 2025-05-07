快訊

印度「辛杜爾行動」復仇！砲轟巴基斯坦已19死，兩大核武國衝突升溫？

街上驚見發光神獸「全身每根毛都在閃耀」 萬人朝聖看呆：會走路的金條

金賽綸初二失童貞！曝寒假獻身金秀賢「被拍性愛照」：真的太痛苦了

00918不受股災影響平準金還增加！650張投資人喊：沒看到賣出理由

聯合新聞網／ 綜合報導
00918平準金逆勢上升！4月25日官網揭露資本平準金達5.12元，顯示即使歷經股災，配息實力依舊穩健。圖／聯合報系資料照片
00918平準金逆勢上升！4月25日官網揭露資本平準金達5.12元，顯示即使歷經股災，配息實力依舊穩健。圖／聯合報系資料照片

大華優利高填息30（00918）在近期市場回檔中仍吸引存股族目光，有投資人Threads指出，在這波股災下，00918的資本損益平準金不減反增，顯示出強勁的配息韌性。他查詢官網資料發現，4月25日平準金達5.12元，比前期還高，「代表根本沒受影響，配息也更有底氣。」

這位投資人強調，法人最新公布的17檔高殖利率個股中，有好幾檔本來就在00918持股內，「我還看不出賣出的理由，繼續抱著等著數錢領利息。」

其實該名投資人也非初次分享00918觀點，早在4月15日他就在Threads曬出自己持有650張00918、單季配息高達45萬元的紀錄，引發大量討論。

他當時表示，自己選00918不是為了價差，而是為了打造退休現金流：「只要領8年就完全回本，活得越久，領得越多，還能留給小孩繼續領。」

配息穩不穩？他看的是「平準金與資本利得」

面對「ETF會不會左手配右手」的疑慮，他強調自己會觀察配息來源，例如資本平準金與利得水位：「00918的平準金目前還有4.79元，就算每次配0.7元，也能配六次以上。」反觀一度熱門的00929，平準金只剩1.28元，未來續航力令人擔憂。

0050、0056、00919都買過 最後定錨00918

他過去也曾投資0050、0056、00919。他分析：「0050適合小資長期加碼，但我想提早退休，重點是穩定現金流。」至於0056，他曾在34元進場、40元賣出，之後轉換至00919再進一步配置00918，「追求高息與資本配置的平衡，是目前的核心策略。」

「不變我就不走」的續抱信念

問他會持有到什麼時候？他簡單說：「只要績效不變，我不會離場。」強調會動態觀察ETF體質變化，一旦配息出現警訊，才會考慮轉向其他高息ETF。他也補充，地緣政治雖然令人擔憂，但透過分批投入、長期持有，可以有效降低心理壓力與波動影響。

00918能在股災中平準金逆勢增加，確實展現出基本面穩定的實力。不過就如留言所示，部分高殖利率股未納入、持股是否提早布局，也值得投資人持續關注。續抱與否，應取決於體質與策略，而非單一時點的數據。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息

延伸閱讀

中經院指美國無施壓韓國升值僅是「談匯率」？網轟：鴕鳥心態大爆發

00878持有1200張靠股利退休…本次預估領56萬！不敗教主：非常悠哉

花1.2兆買核電換關稅0％！藍委突襲提案 網開酸：那「綠能」賺什麼？

謝金河信心喊話「台幣沒這麼弱」網：訊號來了、國師洗地

相關新聞

00918不受股災影響平準金還增加！650張投資人喊：沒看到賣出理由

大華優利高填息30（00918）在近期市場回檔中仍吸引存股族目光，有投資人Threads指出，在這波股災下，00918的資本損益平準金不減反增，顯示出強勁的配息韌性。他查詢官網資料發現，4月25日平準

00878持有1200張靠股利退休…本次預估領56萬！不敗教主：非常悠哉

有不敗教主之稱的理財專家陳重銘日前發文表示，有朋友爸爸靠著1200張00878股利悠哉退休，陳重銘提到00878第二季預估配息0.47元，若以公布日當天(4/30)收盤價20.31元計算，單次配息率2

00922用30萬實驗「這招」多賺2張！財經雪倫：分享今年投資最後悔的三件事

＊原影音時間為4月29日 投資市場沒有永遠的贏家，犯錯是常態，重點是能不能從中學到經驗。這支影片想分享今年以來三件最懊惱的投資行為，也會講到如何實際操作，讓國泰台灣領袖50（00922）成為資金

台幣升值靠00878保護、伺機分批布局00922！熱錢湧入助台股延續反彈走勢

隨著匯率議題升溫，新台幣強勢升值掀起市場熱議，更引發短期熱錢湧入，外資上週累計買超達523.64億元，本週一（5日）再敲進244.62億元，連續兩日站在買方。國泰投信觀察歷史經驗，發現台股與新台幣匯率

00687B價格回檔不用太過緊張？經理人：美國公債仍可作為投資保護傘

新台幣狂飆，週一（5日）一度觸及29元，失守30元大關，由於美債ETF是以美元報價，連帶讓美債ETF暴跌，國泰投信分析，除了匯市動盪，市場瘋傳美國恐推行百年零息債傳聞，也是債券暴跌的主因之一，國泰20

換美金或買00933B、00937B？他憂1風險「兩支都掉價」 兩派人意見分歧

近期台幣強勁升值，引發投資人對美元與美債ETF的熱烈討論。有網友在PTT發文指出，原本打算進場換匯買美元，卻因國泰CUBE App掛點無法操作，轉而考慮改投資美債ETF，尤其觀察到熱門債券ETF如00933B與00937B昨日成交量爆大量，研判有資金逢低承接，市場氣氛轉趨積極。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。