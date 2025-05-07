00918不受股災影響平準金還增加！650張投資人喊：沒看到賣出理由

大華優利高填息30（00918）在近期市場回檔中仍吸引存股族目光，有投資人Threads指出，在這波股災下，00918的資本損益平準金不減反增，顯示出強勁的配息韌性。他查詢官網資料發現，4月25日平準金達5.12元，比前期還高，「代表根本沒受影響，配息也更有底氣。」

這位投資人強調，法人最新公布的17檔高殖利率個股中，有好幾檔本來就在00918持股內，「我還看不出賣出的理由，繼續抱著等著數錢領利息。」

其實該名投資人也非初次分享00918觀點，早在4月15日他就在Threads曬出自己持有650張00918、單季配息高達45萬元的紀錄，引發大量討論。

他當時表示，自己選00918不是為了價差，而是為了打造退休現金流：「只要領8年就完全回本，活得越久，領得越多，還能留給小孩繼續領。」

配息穩不穩？他看的是「平準金與資本利得」

面對「ETF會不會左手配右手」的疑慮，他強調自己會觀察配息來源，例如資本平準金與利得水位：「00918的平準金目前還有4.79元，就算每次配0.7元，也能配六次以上。」反觀一度熱門的00929，平準金只剩1.28元，未來續航力令人擔憂。

0050、0056、00919都買過 最後定錨00918

他過去也曾投資0050、0056、00919。他分析：「0050適合小資長期加碼，但我想提早退休，重點是穩定現金流。」至於0056，他曾在34元進場、40元賣出，之後轉換至00919再進一步配置00918，「追求高息與資本配置的平衡，是目前的核心策略。」

「不變我就不走」的續抱信念

問他會持有到什麼時候？他簡單說：「只要績效不變，我不會離場。」強調會動態觀察ETF體質變化，一旦配息出現警訊，才會考慮轉向其他高息ETF。他也補充，地緣政治雖然令人擔憂，但透過分批投入、長期持有，可以有效降低心理壓力與波動影響。

00918能在股災中平準金逆勢增加，確實展現出基本面穩定的實力。不過就如留言所示，部分高殖利率股未納入、持股是否提早布局，也值得投資人持續關注。續抱與否，應取決於體質與策略，而非單一時點的數據。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。