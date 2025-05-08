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關稅亂局又將升溫？00982B搶攻6%殖利率…投資級債ETF進可攻退可守

聯合新聞網／ 郭耿瑞
匯率會波動，資產基本面不會說謊；00982B標的體質穩健、信評升級潮中站穩腳步。（路透）
匯率會波動，資產基本面不會說謊；00982B標的體質穩健、信評升級潮中站穩腳步。（路透）

4月以來，美國總統川普再度點燃關稅戰火，牽動全球資本市場全面震盪。無論是台股、美股，甚至一度被視為避險標的的美國公債與高收益債、新興債，全數出現回檔。當市場避險資產也開始動搖，代表投資人對於「該躲哪裡」的答案，開始動搖。

一檔新上市的債券ETF靜悄悄吸引目光。4月28日掛牌的FT投資級債20+（00982B），標榜配置美元計價、存續期間逾20年、具備BBB等級評等的公司債，再加上月配息殖利率約6%，讓不少投資人重新思考資產配置的避風選項。

高通膨陰霾壓頂 「穩健抗震」才是資金真正要找的

近期市場聚焦於關稅衝擊通膨、消費力與企業獲利表現，美國面臨停滯性通膨風險的討論升高，聯準會短期也難貿然降息。居多不確定因性下，非投資等級債與新興市場債承壓較重，違約風險拉高。

00982B具備信用評等、產業分散與流動性優勢的投資等級公司債，成為相對穩定的資金避風港；00982B配置的即是20年以上、美元計價的BBB級企業債，涵蓋能源、電信、科技等大型企業，強調抗震與現金流穩定。

匯率短震盪 資產基本面才是關鍵

專家提醒，匯率波動只是投資中可預期的因素之一，真正關鍵在於標的資產的長期表現與抗風險能力

過去一年，許多美國企業信評調升，顯示體質穩健、違約機率低，對長線投資人而言更具吸引力；以00982B為例，目前殖利率落在約6%，每月配息設計也更適合希望建立現金流的族群，不論是中年轉向保守配置，還是退休前布局穩定收益工具，皆可納入考量。

現在不是問「能賺多少」　而是「抱得住什麼」

在市場變數頻頻、降息時點難以預測的此刻，比起博短線，更多投資人選擇回歸資產配置初衷...把核心部位交給穩定的標的。像00982B這樣波動相對小、殖利也不低、每月擁現金流入帳的ETF，提供的不只是數字收益，更是一種「抱得住」的安全感。

市場亂的時候，才看得出什麼資產最耐震。00982B正是這樣的選擇：不求暴漲，但求確實、持續的現金流，讓人即使在震盪中，依然能按節奏前進

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982BFT投資級債20+ 債券ETF 川普 月配息 殖利率

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