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00878持有1200張靠股利退休…本次預估領56萬！不敗教主：非常悠哉

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

有不敗教主之稱的理財專家陳重銘日前發文表示，有朋友爸爸靠著1200張00878股利悠哉退休，陳重銘提到00878第二季預估配息0.47元，若以公布日當天(4/30)收盤價20.31元計算，單次配息率2.31%，年化配息率達9.26%。

陳重銘貼文表示，00878本季參與除息的最後申購日為5月16日，他指出00878追蹤指數會考量「近四季EPS＞0」、「企業獲利性」及「ESG表現」等多面向精挑具備成長能力的潛力「高息股」，布局多元產業，未來也有機會跟隨台股逐步復甦，享受多頭輪動的上漲契機。

陳重銘也說，朋友的爸爸88歲了，靠著1200張00878股利退休，非常的悠哉，祝老人家身體健康！貼文被2800多位網友按讚，有網友問「老師我有30張可以退休嗎？」；也有人說「2021年買到現在，帳面還是正的」；「878是我的第一名」；「這支很棒，繼續存！」

有網友細心試算，這位會理財的爸爸，光靠1200張的00878，本月就可以領到56萬的股利，真的是可以悠哉退休，羨煞眾人！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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