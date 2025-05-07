00922用30萬實驗「這招」多賺2張！財經雪倫：分享今年投資最後悔的三件事

＊原影音時間為4月29日

投資市場沒有永遠的贏家，犯錯是常態，重點是能不能從中學到經驗。這支影片想分享今年以來三件最懊惱的投資行為，也會講到如何實際操作，讓國泰台灣領袖50（00922）成為資金配置的重要一環。

其中，最具參考價值的，莫過於如何用30萬元有效佈局00922，並透過分批進場策略，在同樣預算下買到更多張數。

分享00922實戰操作前，也想坦白分享我今年做過的三件懊惱投資行為，讓大家從我的失誤中學習：

1.違反自己「不買個股」原則 衝動買進台積電ADR

受到張忠謀自傳影響，情緒高昂下決定買入台積電ADR，但隨即遇到股價下跌，導致資金被套牢，成為典型的情緒性操作案例。

2.在美股中價過高買入SPLG 忽略進場時機與價差控制

雖有事先定下低檔分批進場策略，但因多頭心癢，提早於指數偏高時進場，之後才意識到需拉大價差、提高買進張數才能攤低成本。

3.台股3/31大跌未果斷進場 錯失4/1反彈行情

3月31日台股大跌近千點，原預判是撿便宜的好時機，卻因觀望美股期貨盤與資金緊縮，未及時出手，錯失隔日大漲近600點行情。

這幾次經驗雖讓人扼腕，但也促使對自身投資紀律與策略重新調整，後續在00922的操作上，也因此更加謹慎。

一次買完好，還是分批更划算？

當時手上有30萬元閒置資金，選擇了00922作為配置標的。在除息後先買了7張，均價約20.36元，總花費約14萬。

如果一次 All in，30萬大概能買到14.73張，但選擇的是「保留資金、分批買進」的策略，根據股價下跌時加碼張數，最終可以買到近17張，比一次買完多出兩張。

這種操作方式，就是常說的「正三角形買法」：價格越跌，買進的張數越多。雖然這只是紙上試算，但我事先推演好場景，等到真的發生時就不會太慌，操作起來更有信心。

實戰四步驟：我的00922佈局公式

如果你也想用這種方式操作00922，可以參考這四個步驟：

1.計算資金 先盤點手上可運用的閒置資金 2.選定標的 鎖定價格穩定、具配息優勢的ETF，例如00922。 3.設好加碼價與張數 每下跌多少，就加碼幾張，用Excel列出規劃表 4.模擬均價落點 確認整體攤平後的均價仍在可接受範圍

這套方法特別適合收入不穩、需謹慎控管資金的人，不需一次壓大，也能建立穩健的現金流與投資節奏。

投資不能只靠運氣，也無法預知每一次高低點，但選對工具、保持紀律、拉長時間，自然能增加勝率。

00922就是一個實戰後覺得相對穩健、適合用來養現金流的標的，未來若有大跌，也會依據既定策略持續加碼。

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