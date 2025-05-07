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台幣升值靠00878保護、伺機分批布局00922！熱錢湧入助台股延續反彈走勢

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

隨著匯率議題升溫，新台幣強勢升值掀起市場熱議，更引發短期熱錢湧入，外資上週累計買超達523.64億元，本週一（5日）再敲進244.62億元，連續兩日站在買方。國泰投信觀察歷史經驗，發現台股與新台幣匯率大多呈現正向連動，當外資匯入推升台幣升值時，台股短線上漲的機率也隨之提高，加上近期熱錢行情，外資現貨回補動作明顯，有助台股延續反彈走勢，選股方面則建議偏向選擇外資及國安基金偏好的大型股為主。

國泰投信ETF研究團隊表示，台股歷經雲霄飛車，眾多投資人抱持危機入市的觀念，伺機尋找機會，有部分投資人在「川震」下，好奇何時才是最佳買點，但在美國總統川普執政下，利多與利空消息連環炮，短短幾個月間期貨跌停、台幣驟升等事件頻發，難得一見的程度讓今年行情堪稱歷史性的一年，在短線投資不確定性偏高的情況下，只能將眼光放長遠，透過定期定額長期投資來應對。

00878基金經理人游日傑指出，今年不只AI概念股，內需產業也成為受矚目的對象，近日「台幣升值概念股」成為關注的標的，不過其實持有ETF的投資人，手中就有不少受惠股，以受益人數最多、172萬人皆持有的00878來舉例，投資組合當中就有每月收入大量台幣現金流的電信股及食品股，這些都是屬於台幣計價的內需產業，有望受惠台幣升值，也不怕對等關稅政策衝擊，根據過往經驗，台幣升值期間，食品類股有望因匯兌收益而受惠，主因台幣升值成本降低，有助協助降低採購成本，對其股價表現亦可能帶來正面影響。

游日傑說明，其實買台股ETF最重要的就是先想清楚「台灣是不是值得投資的市場？」很明顯在美中貿易戰加劇下，AI仍然是趨勢主軸，各國要發展AI時，台灣仍然擁有最完整的產業鏈，沒有其他國家能夠取代，00878成分股也囊括AI概念股，有望在AI長線多頭下受惠。提醒投資人，00878已宣布本季預估配息金額，除息日為5月19日，最後申購日為5月16日。

00922基金經理人蘇鼎宇則表示，雖近期美中貿易關稅局勢趨緩，加上新台幣快速升值帶動熱錢行情，但也需留意台幣強升所帶來的匯兌損失，往往會在台幣轉貶或財報季接近時逐步反映。因此，投資策略上建議以基本面穩健、具長期競爭優勢的中大型權值股為主，或透過ETF分散投資風險，例如持股較為均衡的市值型ETF 00922，同時保留部分現金部位，採取分批布局方式進場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00922國泰台灣領袖50ETF基金 台幣匯率 食品股

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