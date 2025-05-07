日股ETF變身股神概念股 中信日本商社、復華日本龍頭重押五大商社

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
「股神」巴菲特日前表示，50年都不會賣日本五大商社股票。 路透
「股神」巴菲特日前表示，50年都不會賣日本五大商社股票。 路透

「股神」巴菲特日前表示，50年都不會賣日本五大商社股票，持股包含五大商社的日股ETF變身「巴菲特概念股」；以台灣市場ETF來看，中信日本商社（00955）持有五大商社權重達64%，復華日本龍頭則以12.3%居次。

波克夏投資的伊藤忠、丸紅、三菱商事、三井物產與住友商事五大日本商社在過去幾年表現出色。波克夏上周末舉辦股東會，巴菲特表示，即便未來日本央行展開升息循環，波克夏也「絕對不會出售」公司所持有的日本股票，將持有這些商社的股份長達50至60年，並致力與其建立長期且穩固的合作關係；因為這些公司擁有穩健且優秀的經營歷史，完全符合波克夏的長期投資策略。

持有日本五大商社的日股ETF 圖／經濟日報提供
持有日本五大商社的日股ETF 圖／經濟日報提供

法人認為，巴菲特鍾愛五大商社股票有六大理由，首先是穩定分紅、持續推動股票回購政策；其次是低估值、財務健康良好；第三是業務多元、全球影響力大；第四是日本地緣政治風險低、安全性佳；第五是日股長期被低估，具備長期投資價值；最後是公司治理改善，股東回報提升。

中國信託投信基金經理人游忠憲表示，外界普遍預期日本央行7月才會升息，觀察日經225指數走勢，近期幾乎收復月初的跌幅，加上隨著美國川普政權態度軟化，日股有望走出獨立行情。

目前五大商社本益比仍相對低，平均現金股利殖利率4%左右，加上五大商社皆釋出買回庫藏股計畫，加強股東回饋機制，對市場極具吸引力。

隨著美日可望達成關稅協議，五大商社憑藉其在日本經濟中的重要關鍵地位，成為適合穩健投資人布局的優質標的。

必須注意的是，中信日本商社ETF目前溢價率偏高，投資人應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險。

復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示，日圓匯率仍處長期相對低位，建議投投資人可趁台幣走強時加碼ETF，參與未來日股長多走勢與日圓潛在升值空間。選擇日股ETF時，應優先考量市場流動性，選擇規模較大的ETF以降低流動性風險。此外，應注重產業的均衡配置，避免集中投資於單一產業或主題的ETF，透過分散投資於多個產業，投資人可更有效地分散風險，提升投資組合的穩定性和長期回報潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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