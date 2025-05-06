台股主動式ETF 搶鏡

台指選擇權波動指數（VIXTWN）昨（6）日直竄至31.4。法人表示，台股第2季以來受美國對等關稅干擾，表現震盪劇烈，在市場最為恐慌緊張之際，為中長期投資提供布局良機，可利用台股主動式基金、ETF布局，靈活掌握台股行情。

法人指出，根據過往經驗，當有台股恐慌指數之稱的台指選擇權波動指數突破30之際，台股表現多拉回，也意味著相對低點浮現，為中長期投資人提供進場布局的機會，以過去六次經驗來看，於台股恐慌指數升破30之際進場布局，後三月大盤平均上漲13.7%、後六月平均上漲19.7%。

根據CMoney統計至5日，觀察台股主動式基金近一周績效表現，包括：日盛新台商、野村e科技、日盛日盛、野村高科技、街口中小型、群益長安、街口台灣、柏瑞巨人、永豐永豐、日盛小而美基金等，績效介於3.1%至4.3%之間，優於台股大盤的2.4%。

綜合投信法人表示，台股恐慌指數衝破30，但隨著國安基金進場、關稅利空鈍化，台股也自波段低點逐步收復失土。因此，在當前市場訊息紊亂下，投資情緒易受左右，在台股投資布局上也更仰賴主動彈性調整。

在市況頻繁變動的環境中，建議投資人也不妨善用近期多家投信推出的台股主動式ETF來因應，靈活掌握台股行情。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治分析，據統計，主動式台股基金平均報酬在過去十年漲幅達280.2%，不但領先加權指數，同時也勝過高人氣的高股息指數，代表好的台股經理團隊主動選股，可望提供更具吸引力的長期投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。