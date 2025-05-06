低波動高填息ETF 受寵

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
國人Q1淨申購最多的台股ETF 圖／經濟日報提供
國人Q1淨申購最多的台股ETF 圖／經濟日報提供

台股震盪，投資人趁低檔大買台股高股息及市值型ETF。在高股息ETF中，季配高股息ETF更是持續吸金，低波動及高填息ETF則成為新寵。法人指出，川普公布對等關稅以來，台股震盪幅度擴大，市值型ETF可望吸引更多資金進場。

川普年初就任美國總統以後，台股在高檔震盪，第1季已下跌逾一成。川普4月初公布對等關稅以來，台股更是波動劇烈。統計顯示，投資人逢低搶進台股ETF，而且是跌愈多買愈多。

境內基金資訊觀測站統計，在今年第1季，在十檔熱銷的ETF中，有七檔為台股ETF，包括兩檔市值型ETF及五檔高股息ETF，另外三檔分別為一檔非投資等級債券ETF、一檔3月才新成立的台股ETF、一檔美國科技股ETF。

在這七檔台股ETF中，以元大台灣50（0050）最吸金，第1季淨申購金額高達913.7億元，而且是一月比一月高，淨值雖然跟著台股下跌，但淨流入資金卻節節上揚，單是3月就進帳546億元。元大台灣50是國內第一檔ETF，規模也最大，最新規模來到5,131億元。

「高股息三雄」則是第1季吸金第二到第四名，金額也相當接近，分別為元大高股息的594億元、群益台灣精選高息的583.8億元、國泰永續高股息的564.3億元。

這三檔季配息ETF中，目前以元大高股息的規模最大，為4,226億元，其次是國泰永續高股息的4,171億元、群益台灣精選高息的3,438億元，分列所有ETF規模第二到第四大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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