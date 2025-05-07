台股ETF題材多 伺機卡位

第2季以來受到美國對等關稅、匯率急升等雜音接連干擾，台股目前本益比已低於過去十年平均，隨關稅利空漸為市場消化，市場氣氛有所緩和，加上台廠基本面仍穩健，投資題材多元，現階段不失為逢低布局主動式台股ETF的契機。

財富管理專家說明，根據過去十年來統計，當台股當前本益比低於過去十年平均本益比時，進場投資後續都有不錯表現，持有三個月平均報酬率為1.4%、六個月為2.9%、一年達8.2%、二年與三年更分別有21.9%和31.7%，投資人不妨把握機會透過主動式台股ETF來參與，卡位台股後市行情。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，雖然關稅不確定性仍牽動市場投資情緒，不過近期美方政策立場已有軟化，加上廠商也已陸續進行供應鏈的調整來因應，市場最恐慌的時刻已過，現階段正可利用回檔之際重新尋找價值被錯殺的好公司。

後續來看，基於全球AI趨勢不變，台灣仍扮演關鍵供應鏈角色，故電子族群中包括先進製程、IC設計、CCL、PCB、AI伺服器等可留意，非電族群則以運動休閒、生技（新藥與CDMO）、行動支付領先業者等族群可保持關注。

陳沅易指出，面對瞬息萬變的市場環境，投資思維也要與時俱進，並主動出擊以應萬變，主動式台股ETF正是可多加運用的工具。

有別於被動式ETF以追求特定指數為投資目標，持股調整受限於指數規範，主動式ETF可依景氣變化、市場環境來動態調整持股，力求極大化短中長期績效表現。

統一台股增長主動式ETF經理人陳釧瑤表示，不確定性因素解除前，台股短線預計仍呈現區間震盪。以基本面來說，廠商為了避開高關稅的進口成本，在對等關稅暫緩期間提前拉貨，加上市場需求保持穩健，使主要企業第2季展望仍維持正向。

不過，近期訪查台股供應鏈，發現企業下半年展望還不明朗，為後市增添不確定性。

看好股價已經跌深，評價具備吸引力，且第1季獲利優於預期的個股。而第2季展望樂觀的AI類股，也具備表現機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。