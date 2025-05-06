台幣升值效應 航空類股起飛

台幣強力升值，受惠資產升值的族群成為焦點，航空類股表現亮眼。投信法人觀察，新台幣升值推升台幣購買力，不管是買機票或是出國購物，都會變得相對便宜，加上暑假出國旺季即將來臨，兩項利多加乘，市場預期航空公司業績將大進補，帶動航空類股一波上漲。

市場人士觀察，長榮航受惠台幣升值題材強勢表現，台股高股息ETF中也有長榮航受惠族群，總計12檔高股息ETF持有長榮航，持有權重超過5%者，包含凱基優選高股息30（00915）、群益台灣精選高息、永豐優息存股、統一台灣高息動能。其中凱基優選高股息30在大盤本波低點反彈以來，已上漲近16%，其餘三檔也有雙位數漲幅，包含群益台灣精選高息的14.7%、永豐優息存股11.87%、統一台灣高息動能漲13.8%。

法人分析，受惠台幣強力升值、相較於新台幣兌美元在1：32水位時，出國觀光變得相對划算，帶動航運族群5日異軍突起，在大盤下挫254點時仍有多檔個股逆勢收紅，只要市場預期新台幣存在升值空間，航空股仍有機會吸引資金進駐。另外，有內需題材撐腰的傳產類股，也可望成為抵禦關稅政策影響的資金避風港。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，根據過去的經驗，新台幣升值有利資產、營建、金融、航運等傳產類股。若擴大格局來看，當新台幣走升時，代表資金持續匯入，在資金行情的推升下，台股確實有機會繼續震盪走高。

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