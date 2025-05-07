升值效應 00878有看頭

美國總統川普執政後短短幾個月間，陸續出現期貨跌停、新台幣匯率驟升等事件，罕見程度堪稱歷史性的一年，近來隨著新台幣強勢升值議題升溫，引發短期熱錢湧入，外資上周狂掃523億元，本周也持續站在買方。

國泰投信觀察歷史經驗，發現台股與新台幣匯率多呈正向連動，當外資匯入推升台幣升值時，台股短線上漲機率也隨之提高，加上近期熱錢行情，外資現貨回補動作明顯，有助台股延續反彈走勢，選股方面則建議偏向選擇外資及國安基金偏好的大型股為主。

國泰永續高股息（00878）經理人游日傑指出，今年主要焦點放在AI概念股及內需產業，近日「新台幣升值概念股」受矚目，其實ETF投資人手中就有不少受惠股，以受益人數最多、172萬人皆持有的00878為例，投資組合中，就有每月收入大量新台幣現金流的電信股及食品股。

這些新台幣計價的內需產業不僅不怕美國對等關稅政策衝擊，亦有望受惠新台幣升值，其中，食品股更有望降低採購成本，為股價表現帶來正面影響；若加上紡織、水泥、橡膠等產業，00878受惠比重來到19.76%，成為台股焦點。

游日傑說明，買台股ETF首要想清楚「台灣是不是值得投資的市場？」很明顯在美中貿易戰加劇下，AI仍然是趨勢主軸，各國要發展AI時，台灣仍然擁有最完整的產業鏈，沒有其他國家能夠取代，00878成分股也囊括AI概念股，有望在AI長線多頭下受惠。

國泰台灣領袖50（00922）經理人蘇鼎宇則表示，雖近期美中貿易關稅局勢趨緩，加上熱錢行情來襲，但也需留意新台幣匯率強升所帶來的匯兌損失，往往會在新台幣轉貶或財報季接近時逐步反映。投資策略上建議以基本面穩健、具長期競爭優勢的中大型權值股為主，或透過ETF分散投資風險，例如持股較為均衡的市值型ETF 00922，同時保留部分現金部位，採取分批布局方式進場。

00878已宣布本季預估配息金額為0.47元，若以公布日當天（4月30日）收盤價20.31元計算，年化配息率達9.26%，配息穩定性禁得起市場考驗，提醒投資人最後買進日為5月16日，除息日為5月19日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。