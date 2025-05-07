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換美金或買00933B、00937B？他憂1風險「兩支都掉價」 兩派人意見分歧

聯合新聞網／ 綜合報導
投資人想買美債ETF。路透
投資人想買美債ETF。路透

近期台幣強勁升值，引發投資人對美元與美債ETF的熱烈討論。有網友在PTT發文指出，原本打算進場換匯買美元，卻因國泰CUBE App掛點無法操作，轉而考慮改投資美債ETF，尤其觀察到熱門債券ETF如00933B與00937B昨日成交量爆大量，研判有資金逢低承接，市場氣氛轉趨積極。

該網友分析，美債ETF目前仍具吸引力，一方面具備高達6%的殖利率，另一方面市場對聯準會未來降息仍存預期。不過他也提醒，若景氣衰退，美債ETF價格仍可能下滑，尤其高息型產品風險較大，屆時可能只有長天期債券如TLT具備避險空間。

此篇貼文引發網友熱烈回應，觀點分歧。支持者認為買債等同換美元，兼具息收與升值機會，「小孩子才做選擇，兩個都要」、「分散風險兩邊都買」的聲音不在少數；也有人建議「換美元買美股」，透過股利與匯率差雙賺。

另一方面，部分網友則看淡美債前景，認為「利率長期仍在上升趨勢」、「短線不建議買美債ETF」、「買美債這種垃圾」、「美元如果是下行趨勢，美金計價商品都會吃匯損」、「除非你預計放3年以上，不然別買」、「換美金買美股有可能兩頭賺，前提是美股不能崩」等言論顯示市場對未來債券報酬的不確定性仍高。

也有不少人注意到，台幣短線強升，美元兌台幣一度跌破30，建議「等到匯率穩定再進場」，甚至有人喊出「等13.3再買美元」，反映投資人對台幣強勢仍有不同解讀與應對策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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