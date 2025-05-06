產業轉型帶動台股多頭 00981A 一手掌握白馬、黑馬股

川普關稅政策掀起世界貿易版圖重組，引起全球金融市場擔憂，但危機何嘗不是轉機？過去台灣經濟及產業結構歷經數次蛻變，是台股各年代多頭行情主要動力。台灣作為全球尖端科技製造重鎮，隨著AI發展，台股具備長線成長潛力。統一投信將於5月7至9日募集統一台股增長主動式ETF（00981A），採取主動投資策略，精選獲利穩健的白馬股、高成長潛力的黑馬股，帶領投資人在台股波浪中淘金。

綜觀過去半世紀來台灣產業發展，可分為四大階段，從傳統製造業、電子產品出口、半導體代工，再進一步升級至如今的AI新科技。統一投信表示，據CMoney統計台股歷史表現，自加權指數起算的近十年間，台灣傳統製造業起飛，帶動台股上漲345.77%。1980~1990年代「台灣錢淹腳目」，透過向高科技產業轉型及出口外銷，催生台股暴漲1437.41%的黃金盛世。

統一投信表示，雖然千禧年至2016年，台股從網通泡沫高點重挫，加上受到基期位於高檔影響，大幅壓縮台股期間漲幅。但2017年後AI及電動車等科技技術革新使台灣脫胎換骨，並在全球新科技生態系統中居領先地位，推動台股突破1990年代的歷史高點，並持續創新高。截至2025年5月2日，台股漲幅已達到124.65%。雖然累積漲幅高，但若以評價面來看，經過近期的股市回檔，5月5日加權指數彭博預估獲利本益比14.97倍，低於近五年平均值，具備長期投資吸引力。

00981A將透過統一投信投研團隊精準選股，採取「白馬、黑馬股」一把抓的投資策略，將60%持股投資於市值位於台股前300大、獲利成長穩健的「白馬股」，同時鎖定其他市值較小但具備高成長潛力的「黑馬股」。近期台股回檔也帶來絕佳進場機會，00981A將聚焦股價回落至中長期合理價位，且具投資價值的企業。隨著除權息旺季臨近，00981A也將布局具股息保護力的高殖利率個股。

統一台股增長主動式ETF保管銀行為彰化銀行，也是統一投信與長期深耕基金保管業務的彰化銀行，今年第二次合作。00981A每股發行價10元，募集期間，每張只要1萬元。這檔主動式ETF為年配息，投資人可將配息帳戶設定為彰銀，即可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。