00687B 見甜甜價 法人：長天期美債長線樂觀

新台幣狂飆，周一（5日）一度觸及29元，失守30元大關，由於美債ETF是以美元報價，連帶讓美債ETF暴跌，國泰投信分析，除匯市動盪，市場瘋傳美國恐推行百年零息債傳聞，也是債券暴跌的主因之一，國泰20年美債ETF（00687B）出現價格回檔情況，週二（6日)盤中可見26元。

國泰投信指出，川普關稅政策陰晴不定之下，市場瀰漫不確定性、傳聞四起，多空因素交集下債市進入震盪期，呼籲投資人切勿因錯誤資訊擾亂投資計劃，債券ETF屬於固定收益型商品，在亂世中還是有其避險作用，中長期不看壞，且未來聯準會仍有降息空間，對利率反應相對敏感的長天期公債，有機會賺取資本利得，已持有美債ETF的投資人，不用太過緊張。短線來看，目前美國十年期公債殖利率來到4.35%，為近15年來的相對高點，再加上近期新台幣升值，代表進場布局債券資產的美元成本變低，迎來「低美元、高殖利率」的投資雙機會。

國泰20年美債基金經理人江宇騰提到，國際關稅戰蔓延，貿易國陸續跟美國進行談判，市場深怕「美國百年債」成為交換條件，台灣央行5日公開澄清，「百年債」議題屬市場臆測，並非事實，美國財政部亦於4月底在記者會中指出，預計未來維持原有之發債計畫，未提及百年債券或外國持有美國公債課稅等議題，美國公債仍可作為投資保護傘。截至5月2日，00687B最新受益人突破26萬，基金規模超過2100億，是市場上兼顧規模與流動性的美債ETF。

國泰投信ETF研究團隊認為，關稅戰及匯市表現是短期現象，投資還是要看長期走勢與市場資金輪動，美國4月非農就業數據優於預期，非農就業人口增加 17.7 萬人，高於市場預期的13.3 萬人，失業率維持穩定，就業市場展現韌性。根據FedWatch資料顯示，市場預期今年有降息3碼的空間，緩步降息仍是市場共識，此時佈局債券ETF是個好選擇，只是要特別留意，現今政經局勢多變，在風險上升的情境，建議可增持美國公債避免過度集中曝險於非投資等級債。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。