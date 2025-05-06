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台幣升、美債跌…投資人心慌？00982B聚焦信評穩定出招

聯合新聞網／ 綜合報導
美債進退兩難？投資人看這3指標 決戰資產配置。中央社
美債進退兩難？投資人看這3指標 決戰資產配置。中央社

美國國債過往被作爲避險標的，現在卻讓不少投資人心驚膽跳，眼看台幣強勢升值、匯差擴大，難道真的如網友所說美債不香了嗎？

投資人得留意，為何昔日追捧的美債現在下手需要停看聽？過往美國利率高檔不回頭，價格連年下跌，可能會想著無腦進場坐等領息不虧，如今隨著大環境的轉變，帳上損失數字攀升，難免會讓人開始憂慮。而去年開始美國因通膨壓力、高利率政策及政府大量增發國債等多重因素影響，導致市場需求減少。

但敢進入市場的人總該曉得不能看一時的起伏數字，更不能一竿子打翻一船人的概念，心臟夠強的人想進入債券市場還有哪些得注意？

美政策分歧左右債券市場 經理人建議三風險指標

確實自從美國總統川普喊話關稅貿易戰開始，股債市場歷經幾場大波動的時刻，專家經常說越是動盪時刻越是投資時刻，因此聰明的投資人曉得掌握更多情資去做分析無疑助於獲利。

00982B基金經理人洪慧珊提醒，投資人須密切關注三大風險指標：通膨數據對Fed政策影響、企業應對關稅衝擊能力，以及信用利差變化。

簡單來說，投資人並非完全不能入場債券ETF，而是該謹慎配置資產，避免過度依賴美債，保持多元化投資來降低風險，其中一項該留意的就是「信用評等」！

注意！買債券ETF要看好信用評等

2020年新冠疫情爆發時期，經濟急遽萎縮使各等級企業信評幾乎無法調升，但投資等級企業的降評機率幾乎不變；隨著2024年聯準會重啟降息，投資等級企業在高流動性環境下，降評機率更大幅降低。

洪慧珊認為，信用評級優異的企業債可降低投資組合受非經濟因素的衝擊。她舉例，自2025年初以來，企業債利差仍處於歷史低檔，主要受惠於2024年企業營運表現良好，信評機構自3月起陸續調升多家美國企業信評。

反而，2025年為大量債務到期高峰，美國的關稅政策仍可能影響企業營運，後續信評機構的調整將直接影響企業債市的表現。在當前政策不確定下，標的的信用品質及風險分散程度更凸顯其重要性。

以00982B來說，BBB級投資級債券是市場中，投資級債券最大宗是BBB級公司債，其佔全體投資級債券市場比重達50%以上。

當前高息環境下，投等債享有6%殖利率，具備優質息收及資本利得潛力，且適合投資人在聯準會降息前進行佈局，尤其6月收息最低申購門檻僅需1萬元，對於小資族來說，政策不確定性升高之際，投資等級債券6%以上的殖利率水準，不僅提供穩定收益來源，更是資產配置中的核心防禦部位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982BFT投資級債20+ 債券ETF 月配息 聯準會 通膨

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