年化配息率上看10% 四檔非投等債 ETF 5月除息夯

受到新台幣急升影響，近日以投資美元計價債券為主的債券ETF出現較大價格修正，不過，對於以追求息收為主的投資人而言，不妨把握甜甜價入手債券的好時機，根據CMoney資料顯示，5月將進行除息的四檔非投等債ETF，皆提供月配機制，包括：第一金優選非投債（00981B）、群益優選非投等債（00953B）、凱基美國非投等債（00945B）等三檔，年化配息率都來到9%以上，其中，首次月配的第一金優選非投債（00981B）最佳來到9.74%，富邦全球非投等債（00741B）配息率雖然稍低也有7.34%。

儘管債券ETF價格受到金融市場波動與匯率波動影響，不過，提供月配機制的債券ETF，仍受到追求穩健收益的投資人青睞，不受到價格大幅修正影響，這幾檔將在5月份除息的債券ETF，周一（5日）皆受投資人矚目，年化配息率在9%以上的前三檔ETF，總成交張數高達21.7萬張，預料投資買氣可望延續。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤指出，受到美國總統川普關稅政策帶來的不確定性，全球金融市場波動加大，4月以來利差上揚，非投資等級債券價格修正，也使得債券殖利率攀升逼近8%水準。

法人表示，今年在高波動環境下，高債息投資優於高股息，非投資等級債券投資吸引力、投資價值走揚，關稅干擾放緩後，非投資級債券可望持續發揮進可攻、退可守特性，現階段價格回檔後，更提供中長期投資者較佳進場切入點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。