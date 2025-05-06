00687B崩到直接破底？網嘆均價31.88元「套牢25張」：攤平或換美元

近期美元走弱、新台幣急升，台股與債市同步震盪，國泰美債20年（00687B）下跌慘重。PTT股板有位網友表示，自己先前在31.88元買入25張，如今帳面虧損慘重，思考是否該加碼攤平，或趁台幣升值轉向購買美元資產，引發眾多網友熱議

網友兩派操作：有加碼攤平 有人勸退避坑

不少網友選擇加碼：「31.88都買了，28、25怎麼不敢買」、「攤平到成本，然後賣掉這個垃圾產品」、「再等台幣升足夠再進場」，認為既然已進場，低點反而是布局時機。

但也有網友勸退：「越攤越死」、「賣掉鬼轉元大，有6%殖利率」、「買債沒避到險就失去意義，不如買AI概念股」、「這種長債ETF根本沒有築底訊號，攤平是自殺」。

還有留言一針見血指出：「你都覺得會跌到27以下，為什麼還不賣？」、「你是在套票嗎？買31.88不怕，25怕什麼」。

部分網友也提到分析師操作，像是「哲哲有誠信，為了承諾不賣美債，少賺4000萬」、「今天丁超進場買美債ETF，真的勇」，但也有網友質疑：「網紅分析師推美債的人，現在都不見了」。

近期美債ETF重挫，加上台幣升值引發匯損擴大，讓不少債券存息族措手不及；雖然不少人提到「套牢就躺平、配息繼續領」，但若是槓桿操作、質押資金，或錯估風險而加碼攤平，可能面臨長期資金卡死、心理壓力爆表的處境。

面對未來升息與匯率變動的不確定性，單純長抱也許不是問題，但若沒做好風險分散與出場機制，可能會從「債券存股族」變成「債蛙公園居民」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。