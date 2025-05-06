債券ETF還能抱嗎…波動「雲霄飛車」科技股都跟不上！股添樂一招：直接風平浪靜
不少投資人買債券ETF，為的是穩穩領債息，為的是降低整體資產組合的波動。
想不到，過去一周債券ETF的波動堪比雲霄飛車，快的連科技股都跟不上。
朋友問我：「債券ETF還能抱嗎？」
我說：「你要是換成美元會發現，債市目前根本風平浪靜，有波動的是新台幣。」
其實要解決這種匯率因素的干擾，方法也不是說沒有，其實只要開個美股帳戶，把新台幣換成美元買債券，你會發現，當你的帳戶用美元計價，你就不會感受到新台幣匯率的影響了。
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當然了，這只是裝做看不到，充分貫徹「眼不見為淨」的精神。如果你是那種每天會換算成新台幣反覆折騰自己的投資人，那以上作法完全可以忽略。
本來想認真寫點什麼，想不到又認真寫了一篇廢文
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