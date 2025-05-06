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00919有100張節稅2210元！稀飯曝ETF節稅技巧：5%級距小資族最適用

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
拉回不怕，反而是撿便宜好時機！00919、00915、00712殖利率站上10%。中央社
拉回不怕，反而是撿便宜好時機！00919、00915、00712殖利率站上10%。中央社

不論你年收70萬、100萬還是百萬以上，你都可能遇過這個問題：「為什麼明明有些人收入比你高，卻反而繳更少稅？」

節稅的方法有很多種：開公司、撫養親屬、夫妻報稅，這些招數不是每個人都能用得上！

我和九椅最近就在討論這件事，趁著這陣子要開始申報所得稅時，跟你分享如何透過ETF節稅，最高能省下8萬元！

那不用繳稅的人有好處嗎？有！如果你善用這個技巧，還能退稅，拿到稅金哦！

為什麼高收入者反而繳少稅？

肉鬆跟地瓜都是稀飯公司的一員，兩個人的薪水都是一模一樣、條件也都一樣，都是單身族，也沒有撫養親屬，也沒有其他薪資所得。

兩人的年收入都是80萬元，地瓜平常沒有投資股票的習慣，而肉鬆則有在投資股票，2024年更領了10萬元的股利，也需要申報。因此肉鬆的年收入是90萬元，而黑瓜則是80萬元。

2025年的免稅所得是44.6萬元，剛好 2 個人都是屬於 5% 級距，地瓜的所得稅是17,000元，而肉鬆的所得稅是22,700元。

這樣肉鬆繳稅高蠻正常的呀！可是肉鬆有一個秘密武器！他的10萬元股利都是54C，肉鬆實際上只要繳納14,200元的所得稅，整整比地瓜少繳2,800元！

地瓜當場傻眼：「怎麼你多賺10萬，結果稅還繳比我少？！」

一般人也能用的ETF節稅技巧

個股比較單純，配發的股利都是屬於54C。ETF的股利組成就比較多樣化了。

稀飯有寫一篇文章詳細介紹ETF股利的多種組成，而其中54C（成分股配發的股利）就是節稅的秘密武器！

54C的8.5%可以作為折抵稅額使用。以剛剛的例子來說，肉鬆正是運用10萬的股利（54C），省下 8,500 元的稅額，才會讓更「高所得淨額」的肉鬆繳得稅比地瓜少。

稀飯再補一個很多人誤會的案例：「稀飯有100張00919，每單位配發0.72元，領了72,000元股利，就能直接折抵6,120元耶！」。等等等，千萬不能這樣算呀！你有發現哪一個地方有錯誤嗎？

這邊稀飯要特別提醒：ETF 配息的算法比較特別，因為ETF的股利來源有5種，其中只有一種叫「54C（股利所得）」可以拿來折抵稅額，其他像是利息、資本利得，通通不能折抵！

像剛剛的案例，其實肉鬆只有0.72元的36.11%能折抵稅額，其餘通通不行！實際算下來，肉鬆100張的00919本次股利能折抵2,210元，比預期的6,120元，差了將近4,000元呢！

股利能折抵多少稅額？

但稀飯要說，2024年是對小資族比較不利的一年，原因是多數高股息ETF都是配發資本利得或者平準金，股利所得（54C）少得非常可憐，因此要找到高 54C 的ETF就比較困難了。

除了ETF，會配息的個股也可以哦！像是台灣人很愛的金融股，也是一個很好節稅的工具！中信金永豐金凱基金等金融股今年都配得不錯哦！

每種人都適用這種方法嗎？答案是：「不一定」。

ETF節稅這一招，最適合的對象是「所得稅在5%級距以下的投資人」如果你是12%或以上的稅率級距，那就要用別的方法了！

所得稅12%以上投資人該怎麼節稅？

那稀飯會怎麼建議呢？有4個常見的節稅方向，讓你參考

1、選擇高「資本利得」占比的ETF：

如果ETF多數股利來自資本利得，那就比較不會被課股利稅，減少稅負壓力。例如：去年台股季配息的高股息ETF中，就有不少屬於資本利得占比偏高的類型。

2、不參與除息，賺資本利得：

在除息前賣掉持股，賺價差，避免收到股利被課稅。不過，這種方式不太適合長期存股族。

所以稀飯有一個更聰明的做法：把股票借出去！ 只要在除息時，這檔股票不屬於你，就不會收到股利，也就不用課稅。

借給需要的人（如券商、借券平台），你還可以賺取「借券費」，一舉兩得！

3、投資債券型或海外型ETF：

債券ETF或海外型ETF的債/股息，屬於「海外所得」， 750萬元以內不用繳稅（海外所得總額超過100萬元才計入基本稅額）。

對於想要現金流、又想避開國內稅負的人來說，這是個不錯的選擇。

4、分離課稅：

如果你的綜合所得稅率在 30% 以上，可以考慮把股利單獨課稅 28%，不跟其他所得合併計算，可以有效降低總稅負，特別適合高所得族群。

◎本文內容已獲要不要來點稀飯套餐授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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