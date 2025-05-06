用債息養房貸…在這波將被雙殺？網憂00937B陷「死亡螺旋」：靠本業撐

台幣強升、美債重挫，讓一票投資人陷入現金流危機。有網友在PTT直言，「買債養貸」策略恐成災難，「最慘不是沒賺，是本來配息能還貸，現在連本金都被咬。」

一篇PO文指出，這波市場不是怕股災，而是匯率沒底。「00937B下次能配0.065就偷笑了」，匯兌損失蠶食利息，連最基本的殖利率都守不住。發文者感嘆，有些人靠債券收益養房貸，如今全靠本業硬撐，萬一連工作也不保，「就只能跳樓了」。

原PO觀點摘要

股災不可怕，可怕是這次匯率無底，債券配息被稀釋 00937可能下修配息，現金流「入不敷出」 若又是槓桿操作（養債付貸），風險將全面炸裂 台幣若升破企業能承受的極限，本業現金流也斷，風險層層蔓延

連鎖反應恐引發崩盤憂慮「玩太大了 這次可能會有連鎖反應」、「從關稅到匯率，這本質就是戰爭」、「這東西搞下去，經濟不知道得休息多久 QQ」、「公司無薪假、裁員、倒閉，大失業潮、大倒閉潮，路上乞丐暴增？」

冷靜派與質疑者認為不至於那麼慘「匯率沒底你當美元真的是玩具鈔票？」、「第一次聽到升值會慘的，窮慣了是吧？」、「如果台幣：美金1：1，就會一堆人去加州買房了」、「近幾年又不是沒有2827過，到底在恐慌啥？」

這波00937B等債券ETF的重挫，不再只是價格震盪的問題，而是現金流與心理承受力的雙重考驗。當投資人靠配息還房貸，結果債息配不出、匯損反吃本金，連「保守策略」都變成「不定時炸彈」。

最終撐住的不是標的，而是資金調配與風險分散能力。如果投資只是期待「永遠配息、永遠賺利差」，一旦變數超出模型範圍，恐怕就會迎來市場與人生的雙重斷崖。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。