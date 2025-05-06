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法人砍0050、006208！獨挺00905：價格親民績效亮眼搶撿鑽石

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股上演反彈驚奇，逐步收復川普關稅戰前的跳空缺口，加權指數從4月9日的波段低點17,306點反轉向上至5月2日20,787點，短短不到1個月的時間，累計漲幅達12.61％，再加上川普政策導致資金出逃美元資產，外資熱錢瘋狂匯入台股，新台幣一度升破30元防線，股市資金回補潮來臨。

富蘭克林華美投信表示，根據過去經驗，台股反彈過程中，大型權值股往往率先止穩反彈，而主打市值型的FT臺灣Smart（00905）ETF提供投資人長期投資、定期定額投入好選擇，不錯過台股迎接AI浪潮的漲升行情，且00905在同個時期繳出優於大盤的12.72％報酬率，值得投資人納入投資組合中。

00905以5日收盤價12.18元計算，買進一張僅需1萬元出頭，小資族能以甜甜價無壓力共享指數重返多頭行情的甜美果實，若遭遇川普突發逆風等國際變數，股市向下回測時，反而提供更好的布局入手時機。

根據CMoney統計，在台股低檔反彈的這段時間內，00905在70檔台股相關ETF中績效排名前20大，且在市值型ETF中績效排名於前五大，僅以不到1％的些微差距並列於富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）等老牌市值型ETF排行榜上，不同於這些ETF市價動輒要100、200元左右的高昂價格，00905僅需1萬元就能輕鬆入手，儘管0050即將分割一拆四，拆分後一張仍需要4萬元左右，價格競爭力上仍不比00905親民。

若從法人操作動向觀察，在這段時間內，法人低檔不斷加碼00905，4月9日至5月2日期間累計買超逾1.36萬張大舉囤貨，反觀同個時期內，006208遭減碼6.81萬張、0050更被賣超13.77萬張，國泰台灣領袖50（00922）也逢高遭調節3.34萬張，反觀法人大戶持續布局00905，看準後市漲升潛力可期，趕緊「彎腰撿鑽石」。

00905追蹤的是臺灣指數公司編製的「特選 Smart多因子指數」，成分股鎖定臺灣上市規模前75％的企業，利用多因子策略結合股票市值進行篩選，採季配息，每年定審成分股4次。

「特選 Smart 多因子指數」主要特色為其選股邏輯，採用的是結合品質、價值、動能因子的選股策略，當中運用的指標高達12種，篩選出前五大持股為台積電（30.57％）、聯發科（5.18％）、鴻海（5.13％）、廣達（3.77％）、中華電（3.67％），總計所有成分股高達120檔，能夠更有效分散風險，掌握各類股輪漲輪動行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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