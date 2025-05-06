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台股ETF受益人數續創高 市值型ETF較受青睞

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF受益人數周變化。(資料來源：集保結算所，中國信託投信整理)
ETF受益人數周變化。(資料來源：集保結算所，中國信託投信整理)

隨著投資人恐慌情緒逐漸消化，多國股市陸續回補4月初美國宣布對等關稅的跳空缺口，台股上周也大漲915點，周線升4.6%。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周增3.6萬人，來到1,111萬人，續創歷史新高，仍以市值型ETF較受投資人青睞。

新台幣兌美元近期升值，連帶使得以美元計價的美債ETF大幅走跌，尤以長天期美債ETF受創最嚴重，導致投資人持續拋售。上周債券ETF受益人數續減8,762人，今年以來減少逾14萬人，減幅約7%，為三類ETF中表現最差。

中國信託投信基金經理人葉松炫指出，美國上周公布非農就業人口數據優於預期，凸顯美國就業市場韌性，也降低市場對聯準會（Fed）上半年降息的預期，雖仍預估年內可能啟動寬鬆，但時點與幅度恐延後。而美國經濟韌性也激勵美股走高，標普連9漲創20年最佳紀錄，顯示市場已逐步消化對等關稅政策帶來的利空，股市可望回歸基本面。

葉松炫表示，日前台積電（2330）法說會上表示，目前尚未看見客戶訂單與行為出現改變，維持今年美元營收年增24%至26%目標不變，第2季財測營收可望續創新高，顯示台積電相關供應鏈營運仍可期。短期內雖有台幣升值因素干擾，但以半導體產業前景而言，相較於他國，台灣企業先進製程的技術領先全球，於尖端製程、IC設計及封裝產業具高度競爭力，有更強的議價能力，可望抵消部分因台幣升值帶來的負面影響，建議投資人把握市場調整機會，逢低布局半導體ETF；而海外高股息ETF成分股囊括獲利穩健且低基期的內需傳產類股，也可發揮降低波動的效果。

債券ETF方面，今年以來債券ETF頻遭投資人拋售，受益人數至今已減少逾14萬人，減幅達7%，其中以長天期美債與投等債ETF受益人數減少最多。中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，新台幣兌美元出現近年少見的快速升值，連帶使得美元計價資產淨值減損，長天期美債ETF首當其衝。不過美債流動性問題隨著殖利率回穩後已獲舒緩。

張瓈尹說，在上周五（2日）的非農就業數據公布後，市場預期聯準會的降息時程已延後至7月，全年降息空間預期則是由4碼降至3碼；接下來須關注美國財政部國債標售情況。當前通膨壓力受關稅影響仍未除，經濟衰退風險持續上升，因此美國公債價格逢低仍具吸引力。且相較於股市的高波動性，債券整體更具防禦性，適合作為投資組合的核心配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF 美國公債

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