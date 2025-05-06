快訊

想減肥卻「不吃早餐」是大忌 專家建議3個無負擔飲食原則

抓到了！涉打死女友棄保潛逃近兩年 76行者前總召陳修將員林市落網

國小女童搭Uber弄濕特斯拉 司機求償4萬嗆：把水舔乾淨就當和解

聽新聞
0:00 / 0:00

00713猜配息低於1元的機率不高！存股哥：能維持年化殖利率10％水準

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

股災過後00713本季配息會降嗎？因為每個人對「降低」的切入點都不同，有的人認為配息數字減少就是降低，我自己認為只要預估年化殖利率沒有減少就不算降低，因為股價對應配息金額的比例其實是一樣的。

以此為前提來看的話，我自己認為本季00713還是可以維持年化殖利率10%水準，以目前股價50.55及對應過往配息紀錄來看，這次配息預估會落在1塊錢左右，低於1塊的機率我自己覺得不太高，主要有以下幾點來評估。

平準金相當充足

00713有個比大多數高股息更強的優勢就是它的上市時間，00713成立於2017年，距離第一支季配息高股息00878成立也是幾年後的事了，雖然目前盤勢仍不穩，但00713可是從8年前就開始跟著大盤指數成長。

成立至今不含息報酬率+20.75（69.63%），收益平準金2.22、資本平準金18.38，這個水庫含水量其他高股息望塵莫及，你就算直接把這個數字砍一半，變成1.11、9.19，仍是遙遙領先的存在。

低波動特性

00713有點像高股息+指數型綜合體 ，低波動特性讓配息空間更有彈性，在今年震盪如此大的情況下，指數型ETF今年報酬率大概在-10%左右，其他高股息也大概在5%-10%區間，而00713今年為止則是-2.45（-4.62%）。

比起指數型、其他高股息，00713的抗震能力相對更強，更強的耐震力代表扣血扣得少，扣血扣得比較少，在考慮股息分配金額時也可以不用顧慮那麼多。

市場競爭的必然趨勢

維持年化10%殖利率也可說是當前強勢高股息ETF必須為之的趨勢，你配不出年化10%就沒辦法在前段班排上號，除非像00878一樣在配息穩定度上特別突出，但問題是以穩定為主的00878在4月股災後還是可以拿出年化預估9.2%，對其他高股息來說更是不得不的壓力。

這也體現當下市場的競爭激烈態勢，這3-4年各種選股邏輯的高股息應市場需求而生，跑了一段時間，誰強誰弱各位應該也略知一二了，適者生存其實在各個領域都適用。

總結來看，在對等關稅股災過後，00713仍保有相當充沛的平準金可供配息，加上低波動的特性給了00713有機會持續配出年化殖利率預估10%的條件，當然最終金額仍須以正式公告為主。

如果你比較喜歡穩健配息、不喜歡科技股的大起大落，有想要有類似於指數型ETF的分散風險效果，那我認為00713可能會比較對你的胃口。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 ETF 季配息

延伸閱讀

賴清德親上火線回應新台幣暴升！網反應超爆炸：忙著大罷免匯市炸了才要救火

台幣狂升惹議！賴清德親上火線說明 網炸鍋酸：像菜鳥買房讓人看穿底牌

「馬英九至少還會道歉」賴清德連解釋都像廢話 網嗆：還拍影片邀功？

他曝台幣升值5優點⋯爽爽加薪、出國更便宜？網潑冷水曝殘酷現實

相關新聞

法人砍0050、006208！獨挺00905：價格親民績效亮眼搶撿鑽石

台股上演反彈驚奇，逐步收復川普關稅戰前的跳空缺口，加權指數從4月9日的波段低點17,306點反轉向上至5月2日20,787點，短短不到1個月的時間，累計漲幅達12.61％，再加上川普政策導致資金出逃美

00713猜配息低於1元的機率不高！存股哥：能維持年化殖利率10％水準

股災過後00713本季配息會降嗎？因為每個人對「降低」的切入點都不同，有的人認為配息數字減少就是降低，我自己認為只要預估年化殖利率沒有減少就不算降低，因為股價對應配息金額的比例其實是一樣的。 以

他買進00679B曝進退場機制！網不看好：隔天就停損

台股5日開高走低，盤中加權指數一度來到20,320.80點，跌466.84點，跌幅2.25%，受到台幣升值、美元貶值影響，5日債券ETF帶量下殺，群益ESG投等債20+（00937B）、元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）、群益優選非投等債（00953B）4檔皆跌破半根。有網友考慮買進00679B，進退場機制設為正負2%，其他人卻不看好，直呼「你明天就停損」。

巴菲特宣布50年不賣日本持股 這檔ETF逆勢抗跌

海外ETF2025年以來美股受川普政策多變的不確定因素影響，表現相對歐股、陸港股差，但投資人仍看好美股長期表現，追蹤納...

美債ETF價格大跳水 多檔大跌逾7%

新台幣匯率昨（5）日大幅升值，美元資產灰頭土臉，美債ETF大跳水，多檔長天期美債ETF單日大跌超過7%，債券ETF中，6...

台股ETF受益人數續創高 市值型ETF較受青睞

隨著投資人恐慌情緒逐漸消化，多國股市陸續回補4月初美國宣布對等關稅的跳空缺口，台股上周也大漲915點，周線升4.6%。根...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。