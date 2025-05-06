00713猜配息低於1元的機率不高！存股哥：能維持年化殖利率10％水準

股災過後00713本季配息會降嗎？因為每個人對「降低」的切入點都不同，有的人認為配息數字減少就是降低，我自己認為只要預估年化殖利率沒有減少就不算降低，因為股價對應配息金額的比例其實是一樣的。

以此為前提來看的話，我自己認為本季00713還是可以維持年化殖利率10%水準，以目前股價50.55及對應過往配息紀錄來看，這次配息預估會落在1塊錢左右，低於1塊的機率我自己覺得不太高，主要有以下幾點來評估。

平準金相當充足

00713有個比大多數高股息更強的優勢就是它的上市時間，00713成立於2017年，距離第一支季配息高股息00878成立也是幾年後的事了，雖然目前盤勢仍不穩，但00713可是從8年前就開始跟著大盤指數成長。

成立至今不含息報酬率+20.75（69.63%），收益平準金2.22、資本平準金18.38，這個水庫含水量其他高股息望塵莫及，你就算直接把這個數字砍一半，變成1.11、9.19，仍是遙遙領先的存在。

低波動特性

00713有點像高股息+指數型綜合體 ，低波動特性讓配息空間更有彈性，在今年震盪如此大的情況下，指數型ETF今年報酬率大概在-10%左右，其他高股息也大概在5%-10%區間，而00713今年為止則是-2.45（-4.62%）。

比起指數型、其他高股息，00713的抗震能力相對更強，更強的耐震力代表扣血扣得少，扣血扣得比較少，在考慮股息分配金額時也可以不用顧慮那麼多。

市場競爭的必然趨勢

維持年化10%殖利率也可說是當前強勢高股息ETF必須為之的趨勢，你配不出年化10%就沒辦法在前段班排上號，除非像00878一樣在配息穩定度上特別突出，但問題是以穩定為主的00878在4月股災後還是可以拿出年化預估9.2%，對其他高股息來說更是不得不的壓力。

這也體現當下市場的競爭激烈態勢，這3-4年各種選股邏輯的高股息應市場需求而生，跑了一段時間，誰強誰弱各位應該也略知一二了，適者生存其實在各個領域都適用。

總結來看，在對等關稅股災過後，00713仍保有相當充沛的平準金可供配息，加上低波動的特性給了00713有機會持續配出年化殖利率預估10%的條件，當然最終金額仍須以正式公告為主。

如果你比較喜歡穩健配息、不喜歡科技股的大起大落，有想要有類似於指數型ETF的分散風險效果，那我認為00713可能會比較對你的胃口。

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