巴菲特宣布50年不賣日本持股 這檔ETF逆勢抗跌

海外ETF 2025年以來美股受川普政策多變的不確定因素影響，表現相對歐股、陸港股差，但投資人仍看好美股長期表現，追蹤納斯達克 100 指數、標普500 指數的美股 ETF，受益人數依然呈現成長趨勢。值得一提的是日股相關ETF，今年也開始獲得投資人關注，尤其中信日本商社（00955）成分股最為亮眼，今年以來受益人數成長達五成。

中國信託投信基金經理人游忠憲指出，巴菲特在股東會中提及，波克夏所投資的五家日本商社表現優異，雙方正在打造超長期的關係。且巴菲特更強調「未來五十年，我們都不會賣出這些股票」，因為這些公司擁有穩健且優秀的經營歷史，完全符合波克夏的長期投資策略。

游忠憲說，波克夏自2019年7月起陸續買入五大商社股票，總成本為約138億美元。截至目前所持股份總市值已達235億美元，實現近100億美元帳面獲利，顯示五大商社經營績效極佳。目前五大商社本益比僅在10倍左右，估值也相對合理，成為市場資金青睞對象。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。