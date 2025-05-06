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美債ETF價格大跳水 多檔大跌逾7%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
新台幣匯率5日大幅升值，美元資產灰頭土臉，美債ETF大跳水，多檔長天期美債ETF單日大跌超過7%。路透
新台幣匯率5日大幅升值，美元資產灰頭土臉，美債ETF大跳水，多檔長天期美債ETF單日大跌超過7%。路透

新台幣匯率昨（5）日大幅升值，美元資產灰頭土臉，美債ETF大跳水，多檔長天期美債ETF單日大跌超過7%，債券ETF中，67檔價格破底，占比達65.6%，亦包含債券ETF人氣前三大的元大美債20年（00679B）、群益ESG投等債20+、國泰20年美債等。

根據CMoney統計，102檔債券ETF中，昨日僅兩檔反向的債券ETF收紅，平均債券ETF跌幅高達6.02%，拖累51檔債券ETF寫下單日跌幅最大紀錄，占整體半數，投資人憂心忡忡，賣壓也隨之出籠，清一色呈現大幅折價，讓債券ETF總成交金額衝破400億元，達400.17億元，為史上第五高。

法人分析，停滯性通膨疑慮使債券市場表現受制，存續期間較長的公債與投資級債承壓。此外，當前川普關稅政策不確定性，使市場對美元資產的信心不足，近期新台幣快速升值，也讓債券ETF首當其衝。短期在匯率因素干擾下，美元計價的債券ETF表現持續受牽動。

綜合債券ETF前三大發行商群益、元大、國泰對於債券市場的展望看法，強勁的就業數據使市場對美國聯準會（Fed）降息的預期下降，面臨關稅戰問題，一方面恐導致通膨提升，另一方面恐拖累消費需求和企業獲利，在經濟前景與貿易政策不確定性下，多空因素使債市將進入震盪期，Fed仍可能在6月啟動降息，而債券屬固定收益商品，債息相較股息穩定，中長期表現仍不看壞。

操作上，國泰20年美債經理人江宇騰表示，對於已持有投資等級債或美債ETF的投資人，此時不急著脫手，可暫持觀望態度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

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