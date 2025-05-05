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主動野村臺灣優選ETF掛牌 落實亞洲資產管理中心政策再下一城

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣第一檔主動式ETF－主動野村臺灣優選（00980A）5日在集中市場掛牌，為落實金管會「亞洲資產管理中心」政策再下一城，象徵臺灣ETF市場持續多元創新，並積極與國際ETF市場發展接軌。

證交所總經理李愛玲致詞表示，野村臺灣智慧優選主動式ETF的掛牌，是臺灣資本市場呼應國際ETF發展趨勢與亞洲資產管理中心政策開放的重要成果，相信主動式ETF的推出有助於資產管理業者培育人才。

李愛玲指出，證交所將會持續深入校園及社區大學等，積極提供教育宣導，讓投資人了解商品特性，並根據自身屬性、喜好及風險承受度選擇合適的資產配置。

證期局長張振山說，臺灣ETF市場在國際上表現亮眼，主動式ETF為全新商品，期許未來能持續蓬勃發展。

政大財管系特聘教授兼商學院副院長周冠男表示，主動式ETF不以追蹤指數為目標，而是由基金經理人依市場變化及投資策略主動調整投資組合，有助於提升市場效率。

周冠男提醒，投資人於投資前應充分了解商品特性，審慎進行投資決策，避免購買自己不了解的金融商品。

自2003年首檔被動式ETF上市以來，歷經20多年的穩健成長，臺灣ETF市場已成為全球成長最快速的市場之一。

截至2025年4月底，全體上市櫃ETF市場規模突破6.4兆元，檔數超過280檔，資產規模位居亞洲前三。這份亮眼的成績不僅展現出臺灣資本市場的活力與韌性，也反映證交所積極協助主管機關推動政策，以及ETF生態圈共同努力的豐碩成果。

展望未來，證交所將持續配合國家政策方向，強化市場創新與穩健發展，期望藉由主動式ETF等多元化商品的推出，吸引更多金融專業人才及技術進入臺灣市場。

同時，證交所亦將秉持投資人保護的核心使命，攜手市場參與者共同努力，助攻臺灣成為亞洲資產管理中心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 證交所

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