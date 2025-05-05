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新台幣急升 熱門美債ETF兩天暴跌1成淪重災區

中央社／ 台北5日電

新台幣急升，今天盤中一度升抵「2字頭」，美債ETF淪為重災區，包括元大美債20年、群益ESG投等債20+、國泰20年美債等熱門債券ETF，最近短短兩個交易日股價都暴跌約1成。

以元大美債20年為例，今天股價收在新台幣25.57元，跌幅達7.15%，如果加上上週五股價也重跌3.3%，短短兩個交易日股價暴跌超過1成。

法人觀察，根據過去經驗，美債是最安全的資產之一，也是股市動盪時的避風港，隨前兩年台股頻頻創高，不少高資產族群紛紛把資金轉進美債ETF，想搶搭降息順風車。以台股ETF基金規模排行榜來看，前10名中，就有3檔為債券ETF。

沒想到聯準會降息牛步，導致今年以來美債殖利率居高不下、價格偏弱勢，如今又碰上新台幣兌美元急升，由於美債是以美元報價，國內債券ETF投資人面臨債、匯雙殺。

國泰20年美債基金經理人江宇騰分析，根據最新公布的4月非農就業統計遠超市場預期，投資人對經濟轉趨樂觀，帶動美國公債殖利率攀升，2日10年期公債殖利率收4.31%，經濟數據表現強勁下，美債價格震盪劇烈。

江宇騰認為，自對等關稅宣布後，企業拉貨意願驟降，同時終端需求減弱，政經風險仍未排除下，預期未來就業市場轉趨疲弱機會大。因此在經濟放緩風險上升的情境，建議投資人避開非投資等級債。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF 新台幣

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