新臺幣暴升2元！009804投資策略解析

新台幣 5日升破30元整數大關，連續二日升值超過3%，創下幾十年來少見的紀錄，讓不少人開始擔心，匯率大波動是否影響投資規劃。

法人分析，在變化快速的金融市場中，與其追逐市場起伏，不如回歸簡單、清楚、透明的投資工具。最具標竿性的市值型ETF臺灣50指數產品如0050、006208、009804等，是許多投資人做為長期核心持有的選擇。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟指出，台幣升值除了代表外資大量匯入台灣，也會影響不同產業的表現。有些內需產業如民生消費、通訊服務受惠明顯，例如中華電等公司表現相對穩定；但像電子零組件、半導體這些出口導向的產業，就可能因為匯率影響到毛利與報價，後續表現還需觀察。

面對這樣的市場環境，選擇一個「風險分散」、「規則明確」的ETF就很重要。聯邦台灣精彩50 ETF（009804）所追蹤的「臺灣50權重上限30%指數」，挑選的是台灣市值最大的50家公司，產業涵蓋科技、金融、傳產等，同時限制單一公司最高權重不超過30%，幫助投資人避免過度集中風險。

何彥樟表示，009804和傳統市值型ETF比起來，更能兼顧成長與穩定；跟高股息ETF比，也比較不會遇到熱門小型股擁擠交易、漲跌劇烈的問題。這樣的設計，讓009804在震盪市場中，成為投資人穩健前進的好幫手。

回顧這幾年，包括2020年疫情、2022年俄烏戰爭、2023年美國升息風暴等重大事件，市值型ETF因為成本低、組合清楚、風險可控，往往能吸引資金，歷史表現也相對穩定向好。而今年在川普重啟關稅政策的背景下，印證了「投資越簡單，越能走得遠」。

聯邦投信也強調，投資不用太複雜。009804用清楚的選股邏輯與設計，幫助年輕人累積資產，也提供退休族安心參與市場選擇。不管是定期定額慢慢存，或是看時機進出操作，都能從容應對未來的挑戰機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。